A4 Holding SpA: tangenziale Sud

Lavori in tangenziale Sud di Vicenza

tra Campedello e Vicenza Ovest

Chiusa la carreggiata Ovest la notte del 2 luglio 2022

Chiusa la carreggiata Est la notte del 3 luglio 2022

Per lavori di lavaggio catadiottri delle Gallerie dei Berici la Tangenziale Sud di Vicenza nel tratto compreso tra Campedello e Vicenza Ovest sarà chiusa al traffico in carreggiata Ovest (direzione Vicenza Ovest) dalle ore 22.00 di sabato 2 luglio alle ore 6.00 di domenica 3 luglio 2022; successivamente il cantiere si sposterà in carreggiata est (direzione Vicenza Est) e dalle ore 22.00 di domenica 3 luglio alle ore 6.00 di lunedì 4 luglio 2022 sarà chiuso il tratto della Tangenziale Sud di Vicenza tra Vicenza Ovest e Campedello.

Contemporaneamente ai lavori verrà chiuso l’ingresso a Campedello per il traffico diretto a Vicenza Ovest la notte del 2 luglio e l’ingresso da Vicenza Ovest per Campedello la notte del 3 luglio 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Fonte www.a4holding.it