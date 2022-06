A4 Holding SpA: lavori in A4

CHIUSO LO SVINCOLO DI USCITA DA MILANO DEL CASELLO DI SIRMIONE

Nelle notti del 13 e 16 giugno 2022

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia sono state programmate lavorazioni di posa e rimozione new jersey.

A tal fine, verrà chiuso lo svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Milano del casello di Sirmione, dalle ore 23.00 di lunedì 13 fino alle ore 6.00 di martedì 14 giugno 2022 e dalle ore 23.00 di giovedì 16 fino alle ore 6.00 di venerdì 17 giugno 2022.

AV/AC BRESCIA EST – VERONA: IL PROGETTO

I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona che si sviluppa per circa 48 km, iniziando il percorso nel comune di Mazzano, in provincia di Brescia, sino a raggiungere il comune di Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV e la nuova interconnessione di Verona Merci.

Il tracciato ferroviario attraversa 2 Regioni, 3 Province, 11 Comuni e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 km circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 km circa in allineamento alla linea ferroviaria.

LAVORI IN A4 TRA MONTEBELLO E SOAVE

In direzione Milano nelle notti dal 13 al 18 giugno 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di riparazione giunti del ponte sul torrente Chiampo (al km 309+099) e sul torrente Tramigna (al km 303+153), in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Soave

Si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 giugno 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

