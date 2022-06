A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

LAVORI IN A31 VALDASTICO SUD

Tra l’interconnessione con la S.S. 434 e l’autostrada A4 in entrambe le direzioni nei mesi di giugno e luglio 2022

In A31 Valdastico Sud, per lavori di riqualificazione varchi e barriere di sicurezza spartitraffico centrale, tra l’interconnessione con la S.S. 434 e l’autostrada A4 (dal Km 0+000 al km 52+800), si viaggerà su una sola corsia di marcia in entrambe le carreggiate in orario diurno (dalle 8.00 alle 20.00) nei mesi di giugno e luglio 2022.

LAVORI IN A4 TRA SOMMACAMPAGNA E VERONA SUD

Chiusa l’Area di Servizio Monte Baldo Est dal 10 al 12 giugno 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km 271+200 al 273+100), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di venerdì 10 giugno alle ore 6.00 di sabato 11 giugno 2022.

Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia dalle ore 6.00 di sabato 11 giugno alle ore 24.00 di domenica 12 giugno 2022. Inoltre i viaggiatori non potranno accedere all’area di servizio Monte Baldo Est dalle ore 17.00 di venerdì 10 giugno alle ore 24.00 di domenica 12 giugno 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

