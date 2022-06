A4 Holding SpA: lavori in A4

LAVORI IN A4 TRA INIZIO COMPETENZA E BRESCIA OVEST

Chiuso lo svincolo di immissione in A21 nella notte del 6 giugno 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra l’inizio di competenza e il casello di Brescia Ovest (dal km 222+200 al 221+100), verrà chiuso lo svincolo di immissione in A21 per i viaggiatori provenienti da Venezia dalle ore 21.00 di lunedì 6 giugno alle ore 6.00 di martedì 7 giugno 2022.

I viaggiatori provenienti da Venezia e diretti in A21 dovranno uscire al casello di Brescia Centro, rientrare e proseguire il viaggio verso Piacenza.

LAVORI IN A4 TRA SOAVE E MONTEBELLO

In direzione Venezia nelle notti del 6 e 7 giugno 2022

In direzione Milano nelle notti dell’8, 9, 10, 11 giugno 202

Lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di riparazione giunti del ponte sul torrente Aldegà (al km 306+741), in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Soave e Montebello, si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 giugno 2022 dalle ore 21 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Successivamente, per lavori di riparazione giunti del ponte sia sul torrente Aldegà (al km 306+741) che sul torrente Chiampo (al Km 309+100), il cantiere si sposterà in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Soave, e i viaggiatori potranno usufruire di su una sola corsia di marcia nelle notti di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022 dalle ore 21 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

