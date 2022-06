A Vicenza TATO – Taiwan on Tour

TATO – Taiwan on Tour

TATO è il nuovo spericolato progetto curato dall’Associazione culturale Noi Altri con NOI Libreria di Milano. Acronimo di Taiwan on Tour perché ha l’obiettivo di portare in viaggio per tutta Italia una selezione di pubblicazioni, illustrazioni, autoproduzioni e stationary tutta made in Taiwan.

Un coloratissimo e “tatuato” furgoncino che porta in viaggio l’illustrazione taiwanese facendo tappa in una serie di importanti festival italiani tra i quali Illustri (Vicenza), Graphic Days (Torino), Fruit Exhibition (Bologna) e BookCity (Milano). Tappa di partenza e varo inaugurale il 23 giugno a Milano nel giardino di NOI Libreria.

Taiwan, o anche Repubblica di Cina,

è un piccolo stato insulare che si dichiara indipendente dalla Cina continentale, famoso nel mondo per la produzione di semiconduttori e per la sua industria tecnologica.

Anche se non lo riconoscono formalmente, quasi tutti gli Stati occidentali intrattengono con questo paese rapporti commerciali.

La ricchezza di questo Stato però non risiede solo nei chip. Il suo patrimonio culturale viene riconosciuto come un capitale da salvaguardare e promuovere.

Per questo a Taiwan la produzione editoriale, così come quella artistico visuale e quella cinematografica, è ricca e senza censure.

TATO è sia contenuto che contenitore, sia patrimonio artistico in movimento (sotto forma di libri, stampe, autoproduzioni, cartoleria e altri oggetti illustrati) che mezzo di trasporto.

NOI Libreria e L’Associazione Culturale Noi Altri, realtà specializzate nella diffusione e promozione delle arti visive, hanno intrapreso un percorso di ricerca tra gli autori taiwanesi, più e meno noti, portando da questa parte del globo un ricco catalogo di illustrazioni, libri, graphic novel, oggettistica e cartoleria.

Tutto questo patrimonio, come un tesoro, è stato riposto in uno scrigno a quattro ruote, un vecchio furgone FIAT 238 del 1979 che è stato riadattato per archiviare e mostrare questo ampio catalogo.

Oltre al bookshop mono-bandiera TATO porta in giro anche la mostra collettiva che sarà allestita in ogni tappa di otto artiste taiwanesi: Chia Ying Lin, Chu-li Chen, Hsiao-Chi Chang, Huiyin Hsueh, Lian-An Lin, Pei-Hsiu Chen, Pei-Fen Hsieh e Yi-Wen Huang.

Il viaggio

Partenza da Milano con varo inaugurale celebrato il 23 giugno all’ombra del giardino di NOI Libreria (via delle Leghe 18). Direzione Vicenza, Illustri Festival (25 – 26 giugno), tappa fondamentale ed evento attesissimo nel panorama dell’illustrazione e grafica italiana.

Da qui una breve pausa estiva, e poi di nuovo sulla strada per raggiungere Torino in occasione dei Graphic days (17 – 18 settembre), festival dedicato alla grafica e alla comunicazione visiva, un momento imperdibile per gli appassionati del settore.

Giusto il tempo di fare rifornimento e di nuovo in marcia verso Bologna per la decima edizione di Fruit Exhibition (30 settembre – 2 ottobre).

Tre giorni di immagini e libri nella città che può dichiararsi la capitale italiana della cultura visiva grazie anche a manifestazioni come la Bologna Children’s Book Fair e BilBolBul Festival.

Infine, per chiudere il 2022, ritorno a Milano che durante Bookcity (16 – 20 novembre) si accende di centinaia di eventi e presentazioni ai quali TATO (tutto ripulito e lucidato) non può mancare.

La mostra

TATO porta con sé un bagaglio culturale composto da libri, autoproduzioni, graphic novel e oggettistica, tutto proveniente dall’isola di Formosa. Insieme al patrimonio editoriale, TATO porta in viaggio con sé una mostra collettiva che sarà allestita ad ogni tappa del viaggio. In mostra otto artiste selezionate da NOI libreria.

Chia Ying Lin, illustratrice e creatrice visiva che risiede a Taipei, è interessata al comportamento dell’essere umano, alla psicologia e alla natura. Ha lavorato come graphic designer nel settore del digital marketing, medico e pubblicitario, per poi diventare libera professionista dopo la laurea alla Kingston University di Londra.

Chu-li Chen è un’illustratrice, grafica e artista di Taoyuan City. Ha completato un Master in Sequential Design and Illustration presso l’Università di Brighton, Regno Unito.

Dal 2009 lavora sia nell’illustrazione editoriale che commerciale usando il collage, l’incisione e il disegno per creare immagini calde e ricche di texture.

Recentemente ha iniziato a realizzare anche sculture astratte. Sono sue tutte le illustrazioni utilizzate nella caratterizzazione grafica di TATO.

Hsiao-Chi Chang, illustratrice che attualmente vive a Taipei, ha uno stile stravagante e giocoso, spesso ispirato dalle situazioni divertenti che le accadono.

Ciò che la spinge a creare è il desiderio di giocare ed esprimere le sue emozioni.

La maggior parte delle sue opere sono illustrazioni per bambini. Solitamente lavora con colori acrilici, acquerello, guazzo e strumenti digitali, ma le piace sperimentare anche nuove tecniche.

Huiyin Hsueh, illustratrice freelance che ha vinto molti premi, ha partecipato a mostre e illustrato libri.

Ama la pittura, la lavorazione della ceramica e tutte le piccole cose della vita quotidiana.

Avendo una particolare predilezione per gli alberi e le piante grasse, si considera fortunata di poter vivere in una casa di periferia con un grande cortile pieno di piante a Taoyuan City.

Per lei, stare lontano dai centri urbani ed avere uno stile di vita green è molto divertente.

Lian-An Lin illustratrice freelance di Taipei, nei suoi disegni cerca sempre di combinare realtà e immaginazione.

Ama i libri motivazionali, l’arte per bambini, le cose vecchie e le passeggiate in campagna. Da tutte queste cose trae ispirazione per il suo lavoro.

Pei-Hsiu Chen, originariamente illustratrice archeologica presso l’Accademia Sinica (Taiwan), ora pubblica i suoi lavori su riviste, giornali e libri. I suoi titoli più recenti includono The Dentist e Moving the Village.

È stata selezionata per il Premio Angoulême 2015 per i giovani talenti e ha anche trascorso un periodo di residenza presso la Maison des auteurs di Angoulême.

Pei-Fen Hsieh, illustratrice e grafica cresciuta a Taipei, attualmente vive a Pingtung, nel sud di Taiwan. Dopo aver studiato giurisprudenza ha deciso di iscriversi al Master of Art in Graphic Design all’Edinburgh College of Art.

Per lei divertirsi rendendo le cose interessanti è più importante che farle sembrare belle. Osserva attentamente le piccole cose della vita quotidiana. Ama combinare trame ruvide disegnate a mano e collage digitali.

Yi-Wen Huang inizia la sua carriera di illustratrice nel 2019.

Per lei è fondamentale aggiungere varietà alle sue opere, soprattutto quando si tratta di creare libri illustrati.

Nei suoi lavori ama sperimentare diversi materiali e trame. È fortemente convinta che i libri illustrati non siano destinati solo ai bambini ma anche agli adulti di tutte le età.

Il mezzo

TATO sa come non passare inosservato. Il modello 238 della Fiat è un furgone di medie dimensioni, messo in produzione dalla casa torinese alla fine degli anni ‘60 e ritirato nei primi anni ‘80.

Rivaleggia per estetica con il più noto e riconosciuto Volkswagen T2, ma il progetto grafico realizzato partendo dalle illustrazioni di Chu-li Chen ora rende questo 238 un pezzo unico, quasi da museo.

Gli interni sono stati liberati per lasciare spazio agli espositori e ai contenitori delle opere esposte in mostra ed ai libri.

Un progetto semplice che mira alla funzionalità e alla razionalizzazione degli spazi per ottimizzare i tempi di allestimento e disallestimento.

TATO è un progetto di Associazione Culturale NOI Altri e Noi Libreria, sostenuto dal Ministero della Cultura di Taiwan con il supporto della Divisione Culturale dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia.

L’Associazione Culturale NOI Altri

nasce nel 2020 con la finalità di promuovere e favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’illustrazione, della comunicazione e della arti visive, attraverso l’organizzazione di attività culturali, artistiche e formative in varia tipologia (corsi, laboratori, concorsi, etc…) nonché attraverso la realizzazione di contenuti editoriali.

NOI Libreria

apre in via delle Leghe 18, Milano, nel quartiere NoLo nel 2019.

In pochissimo tempo diventa punto di riferimento nella vita culturale della zona ma anche istituzione riconosciuta tra artisti, illustratori, scrittori ed editori. Nei suoi scaffali si possono trovare libri di narrativa, saggi, libri di viaggio, riviste indipendenti, manuali di cucina, libri fotografici, libri di design e architettura, libri d’arte, graphic novel, libri per bambini, libri d’artista, libri pop-up, flip book… e tanti libri bizzarri per i quali è difficile trovare una categoria.