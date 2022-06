Attivo il centralino Estate sicura

A disposizione di anziani, persone sole, cittadini in temporaneo stato di difficolt

Per tutti cittadini in temporaneo stato di difficoltà, anche a causa delle elevate temperature di questi giorni, anziani e persone sole è attivo il centralino Estate sicura, un servizio dello sportello A Vicenza non sei solo.

Contattando

il numero 0444 221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,

il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30,

sarà possibile trovare operatori qualificati che forniranno informazioni, supporto e indicazioni utili su come ottenere aiuto, contrastare la solitudine, organizzare un trasporto per visite mediche ed o esami, avere assistenza in casa, ritirare medicinali in farmacia, effettuare piccole commissioni e pagamenti in posta, ricevere la spesa a domicilio, avere informazioni sulle iniziative estive del Comune, trovare compagnia quando si è soli.

“Vogliamo continuare a garantire la vicinanza della comunità agli anziani e alle persone sole – spiega l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – riproponendo anche per quest’estate lo sportello telefonico a loro dedicato. Grazie all’aiuto dei concittadini e del volontariato è possibile rispondere concretamente ai loro bisogni”.

Lo sportello A Vicenza non sei solo, gestito dall’assessorato alle politiche sociali con la cooperativa La Casetta, vede la collaborazione di alcune associazioni del territorio, quali Unitalsi, Senior e Aster Tre.

Può contare, inoltre, sul prezioso apporto dei volontari civici, cittadini che offrono spontaneamente il loro tempo e il loro supporto.

Grazie a queste realtà è possibile affiancare volontari a persone anziane sole, sia in presenza che con telefonate settimanali di sostegno alla solitudine; organizzare trasporti e accompagnamenti per chi fatica a muoversi in autonomia (visite mediche, controlli, spesa, piccole commissioni, ecc.); realizzare progetti mirati per anziani, anche in piccoli gruppi, per contrastare l’isolamento e offrire momenti di svago e socializzazione.

Per informazioni sullo sportello “A Vicenza non sei solo”: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,250025.