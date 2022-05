Domani comincia YED, la fiera per i professionisti del serramento.

Manca 1 giorno, da domani, giovedì 5 a sabato 7 maggio in Fiera a Vicenza, padiglione 1 sarà di scena YED, acronimo di Yellow Expo Days.

Saranno 3 giorni dedicati totalmente ai produttori, rivenditori e installatori di serramenti in legno, PVC, alluminio e ferro.

I focus su Legno, PVC, Alluminio e Ferro permetteranno, assieme a quelli su Chiusure di Sicurezza, Posa in Opera e Utensileria, al visitatore di avere una panoramica completa su tutte le novità nel mondo del serramento.

A presentarle saranno gli oltre 100 espositori che hanno deciso di partecipare alla decima edizione di questa rassegna che ormai ha raggiunto una notorietà a livello nazionale.

Aperto al pubblico di professionisti con Partita Iva, l’ingresso sarà gratuito.

Nel sito www.yeditaly.com l’elenco degli espositori, il programma completo dell’Arena della Formazione e tutte le informazioni utili per visitare YED.

Serramentisti, installatori, distributori, costruttori, architetti, progettisti possono entrare in relazione con gli attori del mercato abbracciando in un unico contesto tutta la catena produttiva, dagli utensili per la lavorazione dei serramenti ai prodotti finiti più innovativi attraverso il contributo della ferramenta, dei componenti, della tecnologia, degli accessori ed i prodotti per il fissaggio e la sicurezza.