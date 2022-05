Wasabe: musica per cuori fragili

La musica per cuori fragili di Wasabe

«La mia musica per cuori fragili parla di me, del mio modo di affrontare le cose, l’amore e tutti i problemi che accomunano i giovani di oggi, senza vergogna per i sentimenti che provo, in quanto parte della comunità LGBT». Così dichiara Wasabe cantautrice vincentina in radio e digital dall’8 Aprile 2021 con il suo nuovo singolo Spegnimi la testa, per Aurora Dischi / ADA Music Italy. Un brano che parla delle piccole cose positive e belle in una relazione, quelle più semplici ed intime che a volte si ha paura di perdere; della necessità di trovare nell’altra persona un appoggio ed una sicurezza, soprattutto quando non si accetta il proprio aspetto fisico, fino quasi ad odiarlo.

La canzone, prodotta da Alessandro Landini e Marco Ravelli (Pinguini Tattici Nucleari, Chiamamifaro, etc ) è una storia autobiografica, come autobiografici sono anche gli altri brani sin qui pubblicati dall’artista e nei quali ripercorre momenti difficili della sua vita. Wasabe ha, infatti, sofferto di disturbi del comportamento alimentare e la cui tematica viene affrontata spesso dal lei con la musica.

Proprio come in Venti, suo primo singolo, ed in cui esprime, oltre i sentimenti legati alla fine di una relazione, i problemi legati all’anoressia.

Di un suo ricovero in una clinica specializzata e superato grazie alla musica e alla comunità LGBT ne parla anche in Farfalle, brano uscito il 9 Dicembre 2021.

Cenni biografici sull’artista

Sabina Canton, in arte Wasabe, è una cantautrice, classe 2000, di Vicenza. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 9 anni, poi a scrivere le prime canzoni registrate nella sua camera. Nel 2021, pubblica il brano Venti, primo singolo, uscito a fine luglio su tutte le piattaforme digitali e con il quale partecipa e vince il contest discografico Very Indies, entrando nell’omonima compilation Very Indies 2021. Tra i promotori del suddetto progetto MusicBroker.It, primo distributore musicale digitale del Sud Italia, fondato da Antonio Meccariello.

Sempre nel 2021 Wasabe è finalista del contest nazionale Tour Music Fest. A dicembre dello stesso anno pubblica Farfalle, brano inserito da Spotify nelle playlist editoriali Scuola indie ed EQUAL Italia.

Fonte Canali Social di Wasabe