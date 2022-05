Volksbank: Fitch e DBRS Morningstar migliorano i rating, a conferma della solidità della Banca

Le due agenzie di rating Fitch e DBRS Morningstar hanno di recente concluso la revisione annuale del rating della Banca. Entrambe le agenzie hanno migliorato l’outlook di Volksbank da “Negative” a “Stable”. Valutate positivamente la capitalizzazione della Banca, l’incremento della redditività e la capacità di ridurre la quota di crediti deteriorati.

Ad aprile, l’agenzia Fitch ha rinnovato il rating di Volksbank assegnando un rating BB+.

In particolare, Fitch rende noto

che i rischi riferiti alla qualità degli attivi della Banca si sono attenutati, anche grazie alla ripresa economica in provincia di Bolzano ed alla regolarità dei pagamenti delle moratorie Covid. Fitch sottolinea, quali ulteriori elementi di supporto per la valutazione, la migliorata redditività, grazie anche a commissioni superiori al livello pre-pandemia, ed un costo del rischio in via di normalizzazione.

La solidità della Banca è stata ulteriormente confermata da DBRS Morningstar,

che ha reso nota la sua valutazione il 16 maggio 2022 assegnando un rating BBB l, apprezzando la riduzione dei non-performing loans (NPL) ed il rafforzamento delle riserve di capitale. La Banca beneficia inoltre di un’ampia base di depositi di clientela retail e PMI, che registra un trend in crescita.

Nel corso del 2021 ha rafforzato anche i coefficienti patrimoniali, anche grazie alla riduzione delle attività ponderate per il rischio (RWA).

A fine 2021, il CET1 e il Total Capital Ratio erano rispettivamente pari al 15,7% e al 18,2%, in aumento rispetto al 14,5% e al 17% dell’anno precedente, e ben al di sopra dei requisiti minimi regolamentari del 7,7% e dell’11,75%.

“Volksbank può contare su una solida situazione patrimoniale. Il miglioramento dell’outlook delle agenzie di rating Fitch e DBRS Morningstar premia i progressi che la Banca sta compiendo nel recupero reddituale, nel rafforzamento della solidità patrimoniale e nella gestione attiva dei rischi creditizi. Questo ci permette di continuare ad essere, anche in futuro, un partner finanziario affidabile, vicino alle persone e alle imprese del territorio”, afferma il Direttore Finanze di Volksbank, Georg Mair am Tinkhof.

www.volksbank.it.

Volksbank (anno di fondazione 1886) con sede a Bolzano, è presente come Banca regionale oltre che sul mercato d’origine dell’Alto Adige anche nel Nord-Est d’Italia nelle province di Trento, Belluno, Treviso, Pordenone, Vicenza, Padova e Venezia. Le filiali di Volksbank complessivamente operative sono 159.

La Banca annovera circa 1.300 collaboratori.