Villaverla: incidente motociclo-auto-pedone

Villaverla, ore 12:10 circa di martedì 17 maggio. Un motociclo KTM con due persone a bordo stava transitando in via Sant’Antonio (S.P. 349) con direzione Thiene. Giunto all’altezza dell’intersezione con via Pascoli, per cause in corso di accertamento non riusciva ad evitare l’urto con l’autovettura Fiat Punto che, proveniente dal senso opposto di marcia, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra. A seguito dell’impatto, il conducente ed il passeggero del motociclo venivano sbalzati in avanti investendo un pedone che si trovava sul marciapiede. Intervenivano 2 ambulanze, delle quali una trasportava a Vicenza il passeggero del motociclo, mentre l’altra trasportava a Santorso il conducente del motociclo ed il pedone. Rilievi del sinistro a cura di due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino, chiamate sul posto dal Sindaco, tra i primi a prestare i socccorsi.

L’intenso traffico veicolare veniva gestito a senso unico alternato con rallentamenti fino alle ore 13:30. Sicurezza e Ambiente provvedeva poi alla pulizia del manto stradale.