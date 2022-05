Vicenza Volley: under 16 femminile continua a stupire

L’under 16 femminile di Vicenza Volley continua a stupire: è tra le migliori quattro squadre del Veneto

Superata 3-1 la Speedline Ronald Group anche nel match di ritorno dei quarti di finale, approdando in semifinale contro la Synergy Volley Venezia

VICENZA, 10 MAGGIO 2022 – Prosegue la spettacolare corsa della formazione under 16 femminile di Vicenza Volley, che nel week end appena trascorso ha staccato il pass per la semifinale regionale entrando così tra le migliori quattro squadre della categoria in Veneto.

Le ragazze di Claudio Feyles si sono imposte 3-1 sul campo della Speedline Ronal Group nella sfida di ritorno dei quarti d finale, legittimando il passaggio del turno dopo la vittoria al quinto set nel match d’andata giocato in casa.

“Sapevamo – commenta Feyles – sarebbe stata una gara difficilissima contro una squadra dotata di buone individualità che all’andata avevamo battuto 3-2 grazie a una rimonta incredibile. Fin dai primi scambi partiamo bene e ci portiamo subito avanti nel punteggio(14-9), ma ci facciamo rimontare su errori nostri. Andiamo avanti punto a punto fino al 19, poi mettiamo a segno lo strappo decisivo grazie al servizio e buoni attacchi e vinciamo 25-20. Nel secondo cresciamo ulteriormente al servizio e anche in difesa ci sciogliamo ed iniziamo a muoverci meglio. Il set viene condotto anche con ampi margini di vantaggio, solo sul finale cediamo qualcosa, ma comunque gestiamo bene e vinciamo anche il secondo per 25-18. Nel terzo assistiamo alla reazione della Salese che non ha più nulla da perdere, ma c’è da dire che noi non scendiamo proprio in campo con la testa. Neanche in cambi fatti riescono a ribaltare l’inerzia del set che si conclude molto velocemente a favore degli avversari. Nel quarto la Salese ci crede nuovamente e continua a forzare al servizio, mettendoci in difficoltà, però questa volta teniamo di testa e scambio dopo scambio riusciamo a prendere un vantaggio di 2-3 punti che teniamo fino alla fine. L’ultimo punto è un’azione rocambolesca, ma dimostra perfettamente quanta voglia avesse la squadra di portare a casa la vittoria ed il passaggio del turno”.

Il cammino delle giovani biancorosse proseguirà con un’altra tappa all’orizzonte: venerdì 13 maggio alle 20,30 il Vicenza Volley ospiterà la Synergy Volley Venezia nella semifinale d’andata, un appuntamento a cui è invitato l’ambiente biancorosso per tifare per le ragazze.

“Siamo nelle prime quattro under 16 del Veneto – conclude Feyles– un risultato incredibile e straordinario reso possibile solo grazie al lavoro e spirito di collaborazione che ha coinvolto tutti: atlete, genitori, staff e società. Ora in semifinale ci attendere la Synergy, campione provinciale di Venezia e squadra ben allenata e costruita per puntare a vincere anche in regione. Sappiamo di non avere i favori del pronostico, ma è in queste condizioni che più volte siamo riusciti a dare il meglio di noi stessi, per cui sono fiducioso che le ragazze sapranno nuovamente raccogliere la sfida e fare del proprio meglio”.

In serie C femminile, invece, sconfitta in tre set sul campo del Lama Volley San Stino, con le ragazze guidate nell’occasione da Massimo Canal che hanno alzato bandiera bianca contro le più esperte padrone di casa in un match ininfluente ai fini della classifica. Per il Lama, solco scavato con battuta, gioco al centro e dalla seconda linea. Sabato alle 18 ultimo atto della stagione sul campo della Polisportiva Biadenese.

Risultati

Serie C femminile:

LAMA VOLLEY SAN STINO-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-10, 25-19, 25-14)

LAMA VOLLEY SAN STINO: Chiappetta E., Lorenzon, Chiappetta A., Martin, Cibin, Kosenko, Musolino (L), Gobbo, Falcon, Gallob (L). All.: Bidigia-Michielin

VICENZA VOLLEY: Barbera 3, Piovan 2, Dinelli 8, Roviaro 3, Seck 6, Amoah 3, Consagra 1, Guerriero (L). All.: Canal-Rigon

ARBITRO: Cestaro Davide

Under 16 femminile ritorno quarti di finale regionali:

SPEEDLINE RONAL GROUP-VICENZA VOLLEY 1-3

(20-25, 18-25, 25-11, 21-25)

SPEEDLINE RONAL GROUP: Marzorato, Kungulli, Zanon M., Bellò, Giacomello, Bertan, Cannelli, Venturin, Berti, Zanon E., Lovison Toso, Fofano (L), Campi (L). 1° All. Pamio-Viale

VICENZA VOLLEY: Bittante, Toro, Baldin, Udogie, Nicolin, Jotov, Yekou, Cavaggioni, Notarangelo, Bosso, Bartolomei, Gulino (L), Andreatta (L). 1° All. Feyles-Catapano

ARBITRI: Dal Bo’ .

Nelle foto, l’under 16 femminile di Vicenza Volley fresca di qualificazione

www.volley-vicenza.it