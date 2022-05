Vicenza Jazz: Furio Di Castri / Ada Montellanico

XXVI Edizione – 11-22 maggio + 14-17 luglio 2022

Concerti di giovedì 12 maggio

Teatro Comunale di Vicenza – Sala del Ridotto, ore 21

Finale Olimpico Jazz Contest

FURIO DI CASTRI

“Solo Mingus” Furio Di Castri (contrabbasso)

Cimitero Maggiore, ore 24

ADA MONTELLANICO

“Songs from the Heart”

Ada Montellanico (voce), Filippo Vignato (trombone),

Enrico Zanisi (pianoforte), Jacopo Ferrazza (contrabbasso)

Produzione originale del Festival

Dopo il prologo in trasferta a Thiene, il festival New Conversations – Vicenza Jazz gioca finalmente ‘in casa’. La serata musicale di giovedì 12 maggio inizierà al Teatro Comunale di Vicenza (ore 21), con un duplice programma: il concerto in solo del contrabbassista Furio Di Castri dedicato alle musiche di Mingus e la finale della seconda edizione dell’Olimpico Jazz Contest. Il jazz si sposterà quindi al Cimitero Maggiore, dove si terrà quello che è ormai un classico del festival vicentino: il concerto di mezzanotte. Ne sarà protagonista la cantante Ada Montellanico, che per l’occasione darà vita a una produzione originale accompagnata da Filippo Vignato al trombone, Enrico Zanisi al pianoforte e Jacopo Ferrazza al contrabbasso.

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2022 è promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz, con Aquila Corde Armoniche di Vicenza come sponsor e Acqua Recoaro come sponsor tecnico.

Per la finale dell’Olimpico Jazz Contest si esibiranno i due contrabbassisti usciti vincitori dalla semifinale dell’11 maggio. Il primo premio consta di 1500 euro, oltre a un ingaggio remunerato, con un proprio gruppo, per la prossima edizione di Vicenza Jazz, mentre al secondo classificato andranno 500 euro.

Verrà inoltre assegnato anche un premio di ulteriori 500 euro alla miglior composizione (tra quelle presentate durante le esibizioni live) con una targa titolata a Marco Birro, il giovane, talentuoso pianista prematuramente scomparso nel marzo 2020.

Quest’anno si aggiunge poi un terzo premio, dedicato ai nuovi linguaggi nel jazz, con particolare attenzione all’uso dell’elettronica e dell’effettistica. Il basso elettrico è lo strumento suonato da entrambi i finalisti di questa sezione: Aldo Capasso e Pietro Pancella. Questo specifico premio, di 1000 euro, è offerto da Brutal Agency.

Aldo Capasso (Pollena Trocchia, Napoli, 1993) ha conseguito il diploma sia in basso elettrico che in contrabbasso. Premiato sia con formazioni che come solista, ha vinto anche un premio di arrangiamento e composizione. Si è esibito in diversi festival nazionali e vanta già una nutrita discografia.

Pietro Pancella (Chieti, 1996) è diplomato in contrabbasso classico e in basso elettrico jazz, e sta completando il biennio in contrabbasso jazz. Ha vinto premi importanti con il gruppo Koinaim e può vantare anche apparizioni televisive e radiofoniche.

Nato a Milano nel 1955, Furio Di Castri ha una formazione da autodidatta: inizialmente come trombettista, poi come bassista elettrico, prima di passare al contrabbasso. La sua ascesa nel panorama jazzistico italiano prende il via nel 1978, anno in cui si trasferisce a Roma, dove inizia a suonare nei gruppi di Maurizio Giammarco e di Massimo Urbani. Nel giro di un anno è già uno dei sidemen più richiesti: suona con Chet Baker, Art Farmer, Walter Davis Jr, Freddie Hubbard, Kenny Clarke, Enrico Pieranunzi, Franco D’Andrea, Tete Montoliu, Sal Nistico…

Gli anni Ottanta sono caratterizzati dalle partnership stabili con Enrico Rava e Michel Petrucciani, oltre che dalle collaborazioni con Dino Saluzzi, Joe Henderson, John Taylor, Steve Lacy, Lee Konitz, Paul Motian, Joe Lovano, Pharoah Sanders, Charles Lloyd e innumerevoli altri. Un elenco che si allunga a dismisura negli anni successivi, includendo ancora Richard Galliano, Paul Bley, John Surman, John Taylor, Paolo Fresu, Kenny Wheeler, Michael Brecker, Dave Liebman, John Scofield, Franco Ambrosetti, Antonello Salis…

La sua carriera da leader prende invece slancio nel nuovo millennio, con una produzione di una ventina di dischi (che si aggiungono agli almeno 200 incisi come sideman). Ma la sua attività solistica non ha interrotto le collaborazioni con altri artisti: e così in anni più recenti eccolo al fianco di Uri Caine, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso, Dado Moroni, Javier Girotto, Gianluca Petrella, Andy Sheppard…

Partita da un’impostazione canora di ferrea matrice jazzistica, Ada Montellanico si è mantenuta saldamente attaccata a questa sua formazione anche quando è passata dall’interpretazione del repertorio degli standard (The Encounter, 1993, con il trio di Jimmy Cobb) a personali rivisitazioni della canzone italiana, iniziate con L’altro Tenco (1996; questa volta con la presenza notevole di Enrico Rava). La Montellanico ha proseguito sulla strada dell’incrocio tra jazz e canzone pop con Ma l’amore no (1997) sino a Danza di una ninfa (2005), al fianco di Enrico Pieranunzi e ancora a braccetto con le canzoni di Tenco. Laddove, rispetto alla canzone di Broadway, le pop songs italiane si dimostrano più refrattarie ai ritmi jazz, la Montellanico ha saputo lavorare sugli spazi piuttosto che sulle scansioni definite e swinganti, amplificando l’importanza di interpretare i testi e non solo di intonarli.

La Montellanico ha creato il nuovo progetto musicale “Songs from the Heart” appositamente per Vicenza Jazz: il repertorio spazia da brani di sua composizione a quelli di importanti autori che hanno scritto per lei, con l’aggiunta anche di standard arrangiati specificatamente per l’insolito organico con trombone, pianoforte e contrabbasso. La parte strumentale è affidata a Filippo Vignato, Enrico Zanisi e Jacopo Ferrazza, musicisti che rappresentano l’espressione più all’avanguardia del giovane jazz italiano.

Direzione artistica: Riccardo Brazzale

