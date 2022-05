Vicenza: al via l’edizione 2022 del Servizio civile universale

Servizio civile universale, al via l’edizione 2022 con più di venti giovani impegnati in tre progetti per un anno

“Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili”, “Biblioteche+inclusive” e “Museigiovani”.

Ha preso il via l’edizione 2022 del servizio civile universale in capo all’assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza.

A darne l’annuncio questa mattina al Polo giovani B55 sono state l’assessore all’istruzione e alle politiche giovanili Cristina Tolio e la presidente della Biblioteca Bertoliana Chiara Visentin.

L’assessore Tolio

“Dopo due anni di pandemia – ha spiegato l’assessore Cristina Tolio – è una grande soddisfazione far partire il servizio civile con 22 ragazzi.

Un numero pari a quello che riscontravamo prima dell’emergenza sanitaria, segno del fatto che il Covid ci ha rallentato ma non ci ha fermato.

I giovani saranno impegnati nei centri giovanili, in Biblioteca Bertoliana e nei musei civici, tre settori dove c’è tanto da imparare ma anche da creare e sperimentare.

Per quanto riguarda l’esperienza relativa ai centri giovanili, di competenza del mio assessorato, i ragazzi lavoreranno al Polo giovani B55 e avranno l’occasione di conoscere i nostri progetti e di contribuire con spunti e innovazioni”.

Sono tre le esperienze che impegneranno per un anno 22 giovani tra i 18 e i 28 anni:

“Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili”

La prima esperienza intende incoraggiare il protagonismo giovanile in ambito educativo, ambientale e delle politiche giovanili e coinvolgerà otto ragazzi.

“Biblioteche+inclusive”

Permetterà a dieci giovani di seguire progetti in Biblioteca Bertoliana.

“Museigiovani”

Quattro operatori affiancheranno l’ufficio cultura nelle attività di promozione del patrimonio museale e culturale.

Le attività sono state precedute da un momento formativo per ogni progetto iniziato lo scorso 25 maggio.

La durata del servizio è di 12 mesi, 25 ore settimanali per cinque giorni a settimana.

Ai giovani è riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Le tre esperienze

Il progetto di servizio civile, composto da tre proposte, darà l’opportunità ai giovani di rendersi utili alla comunità.

Faranno inoltre un’esperienza di formazione e lavoro utile per consolidare le proprie conoscenze o per acquisirne di nuove.

Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili

L’esperienza intende incoraggiare il protagonismo giovanile in ambito culturale e ambientale, stimolando l’aggregazione giovanile e sostenendo le attività dei centri di aggregazione cittadini per i giovani.

Inoltre, si vuole promuovere tra gli studenti delle scuole cittadine l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Biblioteche+inclusive

La proposta permette di seguire in Biblioteca Bertoliana progetti legati alle finalità delle sedi di pubblica lettura (assistenza agli utenti, consulenze, promozione, interprestito librario).

Oltre ai progetti di catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario moderno, antico e manoscritto, e per supportare la comunicazione social della Bertoliana.

Museigiovani

Il progetto ha la finalità di ampliare la fruizione dei beni museali e di supportare l’ufficio cultura nelle attività di promozione del patrimonio museale e culturale vicentino per farlo conoscere alla cittadinanza ed ai turisti.

Fonte Comune di Vicenza