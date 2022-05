Verso il Relazionésimo: una riflessione

FESTIVAL CITTA’ IMPRESA

Verso il Relazionésimo.

Dall’economia del prodotto all’economia delle relazioni

Una riflessione sull’importanza delle relazioni come motore di sviluppo di tutte le sfere dell’attività umana. Lavoro e impresa compresi

Venerdì 6 maggio ore 17.30, Sala Lazzati del Palazzo delle Opere Sociali, Vicenza

Vicenza, 3 maggio 2022 – In occasione del Festival Città Impresa di Vicenza si terrà venerdì 6 maggio alle ore 17.30 nella Sala Lazzati del Palazzo delle Opere Sociali in Piazza Duomo l’incontro dal titolo Verso il Relazionésimo. Dall’economia del prodotto all’economia delle relazioni. Una riflessione proposta da Ombretta Zulian e Ketty Panni, fondatrici di Beate Vivo Farm, che in dialogo con Fabrizio D’Angelo, imprenditore sociale, Daniele Marini docente dell’Università di Padova e Roberto Milani, Ad iMilani e cofondatore di Win:Win, discuteranno della necessità di ampliare la funzione economica, oggi indirizzata al prodotto e al reddito, a una mansione più organica che si integra con il benessere umano e ambientale. Una provocazione che intende far evolvere il capitalismo finalizzato all’utile economico verso l’Era del Relazionésimo, ossia un agire sociale, culturale ed economico che affermi l’importanza delle relazioni come motore di sviluppo trasversale a tutte le sfere dell’attività umana.

L’obiettivo dell’incontro è offrire una prospettiva a questa sollecitazione che interroga i fondamentali di una visione del fare impresa che oggi appare obsoleta. «Dopo anni di lavoro come imprenditrici, la visione capitalistica dell’azienda fondata unicamente sull’utile economico ci è sembrata stantia e anacronistica» – affermano Ombretta Zulian e Ketty Panni. «L’impresa nasce ed è formata da persone: il lavoro cresce grazie alla collaborazione e alla relazione di tutti coloro che ogni giorno si incontrano e si scambiano conoscenze e idee sul campo. E tutto ciò ha impatto nella qualità della vita delle persone a tutto tondo. Certo, le relazioni sono un tema complesso di cui tanto si discute; sappiamo che possono rappresentare un problema se mal funzionanti, ma quando all’interno di un team le relazioni sono positive e ben valorizzate, diventano un’opportunità unica di crescita per l’impresa stessa, così come di una città o di un territorio».

L’idea delle due imprenditrici si è trasformata in un vero e proprio coraggioso progetto d’impresa – Beate Vivo Farm – che vuole portare armonia, equilibrio e leggerezza dentro la complessità contemporanea, reagendo al rischio di una disumanizzazione della vita delle persone e delle organizzazioni.

Una proposta fuori dagli schemi precostituiti che sorge da un profondo quesito: quanto valgono e pesano, nella nostra vita, le Relazioni? Una domanda – questa – che animerà “Relazionésimo 2030”, il primo Expo Summit Business to People and Planet in Europa in programma alla Fiera di Vicenza dal 15 al 17 luglio. Un momento divulgativo per accendere la scintilla delle relazioni e offrire un alto valore scientifico, culturale, artistico e intellettuale.

Un’occasione unica rivolta a un vasto pubblico per conoscere, scoprire ed evolvere opportunità e vantaggi legati ad una fascia sempre più importante di Relazioni, quelle tra Persone, Impresa e Pianeta.