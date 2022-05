VENIS con il nuovo singolo “CALMA”

VENIS TORNA VENERDÌ 6 MAGGIO CON IL NUOVO SINGOLO “CALMA”

TRA RAGE E URBAN DOPO “MUD” CONTINUA IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL REPACK DI “M4FT”

DISPONIBILE DA OGGI IL PRE-SAVE https://orcd.co/m4ft_pt2

Pronto a dare un altro assaggio del seguito di “M4FT – Music for futuristic Teenagers”.

Dopo “Mud”, venerdì 6 maggio Venis torna con il nuovo singolo “CALMA”, prodotto da 47 Milano e disponibile da oggi in pre-save al seguente link: https://orcd.co/m4ft_pt2.

Tra rage, new wave trap e urban viene mostrata l’evoluzione naturale della personalità unica di Venis. Il sound è ben definito come la voglia di volersi ritagliare il suo posto nella nuova scena, ma a modo suo, con i compagni di sempre e 47Milano alla produzione.

“Ho scritto questo pezzo di getto mentre facevo una sessione a casa mia con uno dei ragazzi di 47Milano – racconta Venis – Il brano vuol comunicare all’ascoltatore che nonostante i vestiti di marca io non cambio, quello che sono e che non riesco a calmare il mio malessere. Ora, però, è arrivato il momento della svolta, e tutto il resto non conta”.

VENIS è lo pseudonimo di Vinicio Mettifogo, classe 1998, nato a Vicenza appartenente alla nuova scena trap milanese. Il suo immaginario è legato alla moda influenzata dalla cultura giapponese. È un personaggio apparentemente semplice ma effettivamente pieno di sfumature e cripticità. Umile e bohémien, sensibile ed eccentrico, non gli piace mostrare sé stesso e gioca a nascondersi sotto i suoi capi stilosi, immerso nel fumo dei Backwoods di Californiana. Dopo una serie di pubblicazioni di discreto successo, dal 2019 inizia a lavorare con il team di 47Milano, con cui affina la ricerca di un suono che lo caratterizzi e con il quale sentirsi a suo agio nel mostrare i diversi lati della sua eccentrica personalità. Con il suo primo album uscito a Settembre 2021 M4FT Venis si conferma tra i primi interpreti della scena Rage italiana e grazie al sound di 47 viene proiettato in una dimensione del tutto nuova partendo da evidenti citazioni d’oltreoceano. Ad apriel esce “MUD” il singolo che annuncia il repack di “M4FT”, in uscita prossimamente.

Credit foto Federico Earth

47Milano è un gruppo di producer che si muove con uno stile unico nella creazione di musica per diversi giovani talenti della scena urban italiana. 47 collabora con diversi musicisti creando un mix di sonorità che spazia tra la musica black e l’elettronica europea. Le loro produzioni sono caratterizzate da un sapore futuristico e, tra drum solide e ritmi ipnotici, raccontano storie e scorci di vita di vissuta che convergono nel loro HQ di Milano.

https://www.instagram.com/venis47/ https://www.instagram.com/47milano/