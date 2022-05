Valdagno: due arresti per spaccio

VALDAGNO: DUE ARRESTATI PER SPACCIO E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nella giornata del primo Maggio, i militari Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, C.E. classe 1963 e RP classe 1971 entrambi originari della Valle dell’Agno.

Gli arresti scaturiscono dalla intensificazione dei controlli e dei servizi di prevenzione dei reati nell’ambito del Comune della Lana in particolare del centro, che nell’arco di circa di due mesi hanno portato a notificare vari provvedimenti in materia di misure di prevenzione e daspo urbano nonché a contestare varie segnalazioni amministrative in materia di stupefacenti.

In particolare in Via San Lorenzo di Valdagno attorno alle ore 16.00 personale del Nucleo operativo e radiomobile dopo una attenta azione di monitoraggio e controllo individuavano i citati C.E. ed RP che si aggiravano con fare sospetto.

Passati pochi attimi in osservazione gli operanti coglievano in flagranza di reato C.E. nell’atto di cedere gr. 31 di cocaina a RP. I due venivano immediatamente bloccati e lo stupefacente veniva recuperato e posto sotto sequestro.

Viste le condizioni di luogo e di tempo i militari operanti effettuavano una perquisizione d’iniziativa presso i domicili di entrambi. Presso l’abitazione di CE venivano così rinvenuti in una cantina, nascosti sotto dei borsoni gr. 100 di hashish. Venivano rinvenuti anche €2000, presumibile provento di pregressa attività di spaccio.

L’Autorità Giudiziaria informata su quanto accaduto disponeva la traduzione dei due presso i rispettivi domicili in regime di detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che tutte le attività poste in essere dai militari operanti ed i conseguenti arresti sono provvedimenti adottati d’iniziativa da parte degli stessi militari procedenti e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Compagnia di Valdagno