ULSS 8 Berica: online 10 clip per la Settimana Europea della Salute Pubblica

10 CLIP PER LA SETTIMANA EUROPEA DELLA SALUTE PUBBLICA

Saranno pubblicate online dal 16 al 20 maggio. Le hanno realizzate alcuni Servizi e Unità Operative dell’ULSS 8 Berica per sensibilizzare la popolazione su diverse termiche.

Anche l’ULSS 8 Berica aderisce alla Settimana Europea della Salute Pubblica, dal 16 al 20 maggio, promossa dalla European Public Health Association (EUPHA) con lo scopo di aumentare la consapevolezza sulla salute pubblica e promuovere la collaborazione tra la comunità della salute pubblica. Per l’occasione, l’Azienda sociosanitaria vicentina ha realizzato 10 clip video, che saranno pubblicate nell’arco della settimana, coerentemente con i temi della giornata.

L’edizione 2022 della Settimana Europea della Salute Pubblica ha infatti per titolo “La salute lungo tutto il corso della vita” e porrà l’attenzione ogni giorno su un argomento diverso. Si comincia lunedì 16 con il tema “Una gioventù sana e alfabetizzata sulla salute”, con 3 clip sull’importanza di seguire fin da giovani una sana alimentazione e di, in generale, uno stile di vita sano (a cura del SIAN); sulla lingua madre per i bambini e i ragazzi plurilingue (Logopedia) e sui benefici della lettura condivisa tra genitori e figli (Logopedia).

Martedì 17 sarà invece la volta di due video: il primo sul benessere psicologico e la salute mentale dei bambini e ragazzi (Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori), il secondo sull’attività dei consultori familiari (Consultori Familiari e Tutela Minori).

Mercoledì 18 riflettori puntati sulle conseguenze del cambiamento climatico sulla nostra salute (a cura del Dipartimento di Prevenzione), mentre giovedì 19 sotto il titolo “Nessuna salute senza salute mentale” saranno pubblicate tre clip sul progetto ambulatoriale per il trattamento dei disturbi psichici dei genitori nella perinatalità (Dipartimento di Salute Mentale), sui disturbi del comportamento alimentare (Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso) e sulla rete aziendale del Progetto Giovani (DSM, NPI, IAF). Infine, venerdì 20 maggio la rassegna si concluderà con un video sul tema “Costruire un sistema sanitario resiliente” (Spisal).

«Come Azienda aderiamo alla Settimana Europea della Salute Pubblica perché crediamo fermamente nel valore della prevenzione – sottolinea la dott.ssa Maria giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – che passa innanzitutto attraverso la capacità di sensibilizzare la popolazione. Lo facciamo utilizzando un linguaggio moderno, con una serie di brevi video che non hanno certo la pretesa di esaurire l’argomento trattato, ma che ci auguriamo possano contribuire a diffondere dei messaggi di salute, a far conoscere i servizi aziendali e a sensibilizzare chi soffre di alcune problematiche di salute sull’importanza di ricevere un aiuto efficace attraverso i nostri servizi».

Sulla forma e sui contenuti scelti per questi “messaggi di salute” richiama l’attenzione anche il dott. Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 8 Berica: «Abbiamo cercato di coniugare tradizione e innovazione attraverso il giusto mix di conoscenze, esperienze e competenze dei nostri professionisti con gli strumenti che possono penetrare il pattern informativo di oggi. Sono messaggi nati dall’evoluzione organizzativa e di approccio alla persona da parte dei servizi aziendali, trasmessi con modalità facilmente “sherabili” e quindi consultabili in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto, messaggi pronti per essere inseriti in tutti i gruppi social a larga diffusione per poter raggiungere il maggior numero di cittadini possibile».