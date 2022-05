Trivellato: Mercedes-AMG SL

Nuova Mercedes-AMG SL

svelata in anteprima italiana da Trivellato. Un live show unico all’aeroporto civile di Padova, per presentare le più esclusive novità della Stella.

È lei la stella più luminosa del firmamento Mercedes-AMG, nuova Mercedes SL AMG 2022, svelata da Trivellato – storica concessionaria del marchio di Stoccarda – nel corso del primo evento in Italia di lancio ufficiale, lo scorso 26 maggio all’aeroporto civile di Padova.

Un live show unico, per promuovere i 70 anni di storia Mercedes SL, rivelando in anteprima l’iconica roadster del marchio a tre punte, che quest’anno rinasce sotto il segno AMG: più lussuosa, attraente e più sportiva che mai, grazie al sapiente lavoro degli ingegneri di Affalterbach – la divisione “speciale” Mercedes-Benz dove nascono le vetture più “estreme e performanti” della Stella.

Nuova Mercedes SL AMG, icona di stile e sportività

Da sempre icona di stile ed eleganza, la nuova versione Mercedes SL 63 AMG punta molto sulle performance, grazie al motore V8 biturbo da 4,0 litri capace di erogare 585 CV di potenza e 800 Nm di coppia. L’accelerazione è folgorante: da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi.

Tanti i componenti high-tech e materiali da corsa utilizzati, come la lega di zirconio sulle teste dei cilindri, che è un conduttore di calore eccezionale e mantiene tutte le prestazioni del motore, anche al limite.

Nuova SL AMG 2022 è anche un concentrato di lusso e tecnologia, dai materiali pregiati degli interni, al grande display touch sulla console centrale, fino all’AMG TRACK PACE: tecnologia sviluppata per trasformare ogni AMG in un’auto perfetta per il circuito, grazie al supporto di un “ingegnere da gara virtuale”, che restituisce sul cruscotto digitale parametri come il tempo sul giro, i parziali, l’accelerazione.

Svelate le più attese novità Mercedes-AMG

La location d’eccezione scelta per presentare nuova SL AMG è sinonimo di velocità ma anche di viaggio, di partenze e ri-partenze, come a voler rappresentare un percorso che si arricchisce di nuovi orizzonti.

Sotto la luce dei riflettori della pista patavina, la nuova Mercedes SL AMG 2022 è stata svelata davanti ad un pubblico entusiasta ed elettrizzato. Vera chicca della serata, a fianco alla nuova punta di diamante della casa teutonica, la presentazione delle ultimissime novità firmate AMG:

Mercedes EQS 53 AMG , maxi-berlina 100% elettrica dal design futuristico e capace di prestazioni uniche, con potenze che raggiungono i 716 cavalli e un’autonomia di oltre 630 km;

, maxi-berlina 100% elettrica dal design futuristico e capace di prestazioni uniche, con potenze che raggiungono i 716 cavalli e un’autonomia di oltre 630 km; Mercedes AMG GT 4 Facelift , coupé extra-lusso in chiave super-sportiva interessata da un restyling importante, volto ad esaltarne ancora di più l’esclusività;

, coupé extra-lusso in chiave super-sportiva interessata da un restyling importante, volto ad esaltarne ancora di più l’esclusività; Mercedes Classe G 63 AMG, leggendario fuoristrada dal carattere esuberante e indistruttibile, dotato di motore V8 da 585 cavalli.

In perfetto stile “Performance AMG”, anche la rivelazione ufficiale delle nuove livree con cui correranno le due Mercedes GT Trivellato Racing, impegnate quest’anno nelle più importanti gare di livello internazionale con il team Villorba Corse.

Cento anni di Trivellato: continuano gli eventi per celebrare il viaggio dell’azienda

Calato il sipario sulla 26^ edizione del Vicenza Jazz Festival, lo “showcase” di Padova si inserisce tra le esclusive iniziative promosse dal Gruppo in occasione del centenario di storia Trivellato, che l’azienda vicentina festeggia proprio nel 2022.

Concessionaria ufficiale di vendita e assistenza per i marchi Mercedes-Benz e smart, con 14 sedi tra le province di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo, Trivellato è anche unico AMG Performance Center per il territorio veneto.

Qualifica che, assieme ai traguardi acquisiti dall’azienda in cento anni, garantisce agli appassionati delle vetture più “estreme” della Stella, qualità ad altissimi livelli, servizi personalizzati e la migliore selezione di vetture a marchio AMG.

Come AMG Performance Center, Trivellato offre inoltre la possibilità a clienti e appassionati, di partecipare a eventi ed experience riservate, con tour in pista, lezioni di guida effettuate da piloti professionisti e anteprime sui nuovi modelli e sulle novità Mercedes-Benz.

Tra questi, l’appuntamento all’aeroporto di Padova, fresco di nuova Gestione da parte della società HERON AIR, si configura come una delle più importanti premiere a livello nazionale.

La rivelazione di nuova Mercedes SL AMG 2022

segna un importante step nella strategia della Casa della Stella, che punta ad uscire di fatto dal segmento premium, per posizionarsi esclusivamente sulla gamma luxury.

Un’evoluzione che, spinta anche dalle innovazioni tecnologiche e stilistiche portate avanti con i propulsori elettrici, va di pari passo con il “viaggio Trivellato”, sempre più attento alle sfide dell’innovazione e costantemente alla ricerca di nuove strade da percorrere, per confermarsi una delle più affermate realtà dell’automotive in tutta Italia.