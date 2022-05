Teatro Super di Valdagno: Grease

GREASE IL MUSICAL TORNA A VALDAGNO

Al Teatro Super di Valdagno torna per un’ultima imponente replica il musical che ha fatto sognare generazioni intere. Lo spettacolo, completamente in italiano e interamente cantato e recitato dal vivo, è tratto dall’omonimo film del 1978 che ha reso celebri John Travolta e Olivia Newton.

Biglietti disponibili sul sito www.progettoeventi.it o presso la biglietteria del teatro.

La versione italiana, presentata su licenza ufficiale di Theatrical Rights Worldwide (TRW) e con le traduzioni di Franco Travaglio e Michele Renzullo, è messa in scena dalla compagnia Voci In Affitto con un cast di 20 attori e ballerini, straordinarie coreografie, spettacolari scenografie con pareti luminose a led ed incredibili effetti speciali.

LA TRAMA

É una calda sera d’estate del 1959. Danny e Sandy si innamorano sulla riva del mare. Lei è australiana, da poco trasferita in città, lui è il “duro”, il “macho” del quartiere. Quando giunge l’autunno si ritrovano entrambi a frequentare il liceo Rydell. Per lei niente è cambiato, per lui, invece, quella storia d’amore non ancora da svelare. Lo spettacolo è un vero e proprio inno all’amicizia, agli amori e all’adolescenza, oltre che ad un’epoca, quella degli anni ’50, che oggi rappresentano ancora un simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incontrollabile nel futuro. Un mix coinvolgente di brillantina e ciuffi ribelli, giubotti in pelle, gonne a ruota e canzoni indimenticabili porterà i nostri protagonisti verso il lieto fine che tutti noi conosciamo.

Grease il Musical è tornato per un'ultima e imperdibile replica!

BIGLIETTI DISPONIBILI

www.progettoeventi.it

DOVE SIAMO:

Viale Trento, 28

36078 Valdagno (VI)