Teatro Politeama di Marostica: Marta Dalla Via

Marta Dalla Via in “Le parole non sanno quello che dicono”

Sabato 14 maggio il recupero al Ridotto del Teatro Politeama con l’attrice vicentina e il suo spettacolo dedicato al linguaggio

Marostica, 11 maggio 2022 – Appuntamento finale della stagione teatrale del Ridotto del Teatro Politeama di Marostica. Sabato 14 maggio, alle ore 21.00, si recupera lo spettacolo “Le parole non sanno quello che dicono” di e con Marta Dalla Via e la direzione tecnica e musiche di Roberto Di Fresco, (una produzione Fratelli Dalla Via – La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale).

Un “raffinato spettacolo triviale interamente dedicato a loro: “le pecore nere del linguaggio”. Una nuova drammaturgia, incentrata sulle parole e sui loro effetti collaterali, sulla consapevolezza di chi le pronuncia ma anche sul peso specifico della comicità. Uno spettacolo urgente e necessario in questo periodo in cui il dibattito sui confini della libertà di espressione è centrale: sia a causa di internet e dei social, sia per la discussa utilità del politicamente corretto, e per le più recenti proteste contro la mascherina, vista come bavaglio piuttosto che come salvezza. Un’epoca in cui “parole in libertà” qualche volta significa semplicemente “a vanvera”: migliaia e migliaia di persone vengono offese, umiliate, discriminate, e migliaia e migliaia di persone nel mondo offendono, umiliano, discriminano, e condannano attraverso certe parole. E quindi, si chiede Marta Dalla Via: è più importante cambiare le parole o le cose che quelle parole intendono? “Impreco quando cittadini al di sopra di ogni sospetto protagonisti di episodi mediaticamente controversi, si autoassolvono dicendo “era solo una battuta”. Una battuta, se davvero è una battuta, non è mai solo una battuta. Ogni vero comico lo sa. Le vere battute sono quelle che dicono all’imperatore che è nudo. […] La scrittura di una buona battuta è un processo davvero complesso fatto di pratica, matematica, ritmo e impertinenza. Come al circo: il numero funziona se l’acrobata lo fa sembrare facile”. (Marta Dalla Via).

Marta Dalla Via si diploma presso la scuola di teatro di Bologna Galante Garrone e in seguito si forma seguendo Angela Malfitano e Francesca Mazza all’interno dell’associazione Tra un atto e l’altro e laboratori con (tra gli altri) Laura Curino, Pippo Delbono, Mark Ravenhill, Renata Molinari, Stefano Massini. Ha recitato per/con varie compagnie tra cui: Pantakin da Venezia, Accademia degli Artefatti, Teatro Gioco Vita, Teatro delle Briciole, Bassano Opera Estate, teatro stabile del Veneto, teatro stabile di Bolzano, Piccionaia centro di produzione teatrale. É fondatrice della compagnia Fratelli Dalla Via che ha creato “Piccolo Mondo Alpino” vincitore premio Kantor 2010, “Mio figlio era come un padre per me” vincitore premio Scenario 2013, “Drammatica Elementare”, “Walter, i boschi a nord del futuro” tutti gli spettacoli sono ad oggi ancora in tour. La compagnia ha vinto il premio Hystrio nel 2014. Ha collaborato con vari artisti come attrice, autrice e regista tra questi Corrado Augias, Serena Sinigaglia, Massimo Venturiello, Fabrizio Arcuri, Giulio Casale, Tiziano Scarpa, Silvia Gribaudi, Natalino Balasso, Piergiorgio Odifreddi, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Babilonia Teatri. Nel 2019 ha vinto il premio Melato per il teatro.

La rassegna teatrale è promossa da ATS Teatro di Comunità (Associazione Teatris, Argot Produzioni, La Piccionaia Centro di Produzione) in collaborazione con la Città di Marostica e il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

Inizio ore 21.00.

Biglietti:

intero € 10, ridotto soci € 8

Abbonamenti per tesserati in biglietteria

Informazioni: associazioneteatris@gmail.com

Prenotazione obbligatoria:

Cell. 327.5820846 (ore 9 – 13 / 15 – 19)

Per accedere agli spettacoli secondo la normativa vigente è richiesto il Green Pass Rafforzato e l’utilizzo della mascherina FFP2.