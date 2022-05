Tangenziale VI: scontro, tre feriti

Alle 13:05 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale tra Vicenza Est e Torri di Quartesolo per lo scontro frontale tra due auto: tre feriti. I pompieri arrivati da Vicenza con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti: una coppia da un’autovettura Kia Sportage una donna da una Mercedes Classe A. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM accorsi con 2 ambulanze e l’automedica per essere stabilizzati e poi trasferiti all’ospedale San Bortolo di Vicenza. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso la circolazione è rimasta bloccata nei due sensi. Sul posto gli ausiliari di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.