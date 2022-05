Sovizzo: Festival Biblico 2022

FESTIVAL BIBLICO 2022

Al via a Sovizzo gli eventi per il Festival Biblico

Il Comune di Sovizzo anche quest’anno aderisce al Festival Biblico, importante rassegna di eventi promossa dalla Diocesi di Vicenza in collaborazione con la Società San Paolo. Titolo e tema conduttore di questa diciottesima edizione è “E vidi un nuovo cielo e una nuova terra”, in riferimento al profetico Libro dell’Apocalisse di San Giovanni, capace di infondere speranza e Pace per tutta l’Umanità, tema più che mai attuale visto il periodo storico che stiamo attraversando. Il Comune, aderendo al Festival, ha voluto organizzare tre occasioni di incontro e di riflessione. Ad aprire il Festival sarà il Convegno “Ri-scriviamo il futuro”, che si terrà venerdì 6 maggio, alle ore 20.30, nella Sala Conferenze del Comune. Al Convegno, che vuole offrire un momento di confronto e di riflessione autorevole su quello che potrebbe essere il nostro futuro e su quanto ci è ancora possibile fare affinché sia migliore per tutti, parteciperanno in qualità di Relatori: Don Francesco Strazzari (parroco dell’Unità Pastorale del Comune e autore di numerose pubblicazioni); la Dott.ssa Paola Favero (funzionario del Corpo Forestale dello Stato, da sempre impegnata nella tutela dell’Ambiente, autrice di racconti per bambini e di diversi saggi dedicati alla salvaguardia della natura e del Pianeta); il Prof. Paolo Vidali (docente e filosofo, collaboratore alla ricerca in numerosi istituti di studi filosofici presso Università italiane, tra i fondatori dell’Associazione “L’Altro. Laboratorio di politiche sociali” e autore di numerosi saggi filosofici). Ad introdurre la serata sarà, infine, Luca Toschi, referente per l’Ufficio Attività Culturali del Comune di Sovizzo e ideatore dell’iniziativa “Ri-scriviamo il futuro”, realizzata nel mese di gennaio 2022 dalla Rete delle Biblioteche Vicentine in occasione della Giornata della Pace. Il secondo importante appuntamento è previsto per sabato 7 maggio, con la rappresentazione teatrale “Michelangelo, il Giudizio”, a cura della Compagnia teatrale professionale “Teatro dell’Aleph” di Bellusco. Lo spettacolo inizierà alle 20.30, con un momento di grande impatto emotivo in Piazza Manzoni, dove è previsto il ritrovo. Da qui i partecipanti verranno accompagnati da figuranti in costume su trampoli, alla luce delle torce, lungo via Roma e sino all’Auditorium Scuole, dove si terrà la rappresentazione teatrale vera e propria incentrata sulla figura e su una delle opere più grandiose di Michelangelo Buonarroti. Infine, domenica 8 maggio, alle ore 10.30, nella Chiesetta di Santa Reparata, a Vigo di Sovizzo, si terrà un incontro di riflessione con don Maurizio Mazzetto, presbitero vicentino impegnato nel campo della “Giustizia, Pace, Cura del creato”, in diverse realtà, locali e nazionali, in particolare con “Pax Christi”. Tema dell’incontro sarà il brano “Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, non impareranno più l’arte della guerra” tratto dal Libro Biblico di Isaia e di drammatica e potente attualità. Tutti gli eventi, ad ingresso gratuito, si terranno nel rispetto della vigente normativa anti Covid. Si consiglia la prenotazione, da effettuarsi presso la Biblioteca Comunale (tel. 0444 1802130 – mail: biblioteca@comune.sovizzo.vi.it).

Sovizzo, 3 maggio 2022