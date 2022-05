Silvia Marsetti: nuovo progetto raccolta fondi “Seminare Autostima”

Silvia Marsetti, una donna, madre e moglie, con una grande passione per lo sport, soprattutto la corsa, e proprio con la corsa rivolge il suo impegno verso le associazioni della zona con lo scopo di riuscire a raccogliere fondi per i loro progetti. La particolarità di Silvia è di correre sempre travestita con abiti a tema per onorare la città per cui corre e di riuscire nonostante la fatica, a portare un sorriso a chi la incrocia, è conosciuta come la runner mascherata ma a noi piace definirla una runner per il sociale.

Il prossimo settembre 2022 Silvia correrà alla maratona di Berlino con l’intento di raccogliere fondi da destinare allo sportello donna “Anna Filomena Barretta” di Marano Vicentino, il suo comune natale. I fondi saranno investiti nei progetti: FAVOLE PER CRESCERE “LIBERI DA STEREOTIPI” (incontri di lettura per la valorizzazione del se’ presso le Biblioteche dei Servizi aderenti al Protocollo Altovicentino, contro la violenza domestica) e, in collaborazione con il pronto soccorso di Santorso, la realizzazione di un KIT DI PRIMO SUPPORTO PER DONNE E BAMBINI vittime di violenza che chiedono aiuto in situazioni di urgenza presso l’ospedale. I kit prevedono articoli di prima necessità e la possibilità di donare ai bambini una favola simbolo di vicinanza e cambiamento.

Il progetto nasce da un’idea di Silvia Marsetti e vede il supporto dell’amministrazione comunale di Marano Vicentino con la Cooperativa ConTe, lo Sportello Donna, l’ULSS 7, lo sportello 2 e Vicenza Marathon.

Sosteniamo Silvia Marsetti nel suo lodevole intento e lasciamo a lei la parola, così da poter sensibilizzare e chiedere una mano a chi ci legge:

“E’ una corsa legata ad un unico obiettivo, raccogliere più fondi possibili per questo progetto, perché insieme niente è impossibile!!! Ringrazio tutte le persone che tiferanno per me, tutte le persone che hanno già donato nei miei precedenti progetti e quelle che doneranno per questa iniziativa (anche con un piccolo contributo). Ringrazio l’amministrazione comunale di Marano e la cooperativa Con Te per il sostegno, l’Ulss 7 per il patrocinio, il Distretto 2 e Vicenza Marathon. Ringrazio inoltre tutti coloro che mi hanno sempre aiutato e mi aiuteranno a realizzare tantissime iniziative volte al sociale.”

E’ possibile aiutare Silvia a sostegno del progetto “Seminare Autostima” con una donazione sulla piattaforma: www.retedeldono.it/it/progetti/cooperativa-con-te/seminare-autostima

I fondi finanzieranno i progetti dello Sportello Donna di Marano Vicentino.

Forza e complimenti Silvia!!! siamo tutti con te… e non ci resta che ripetere il tuo motto, correre fa bene e del bene.