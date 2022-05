Silp-CGIL: intitolazione a Stefano Caicchiolo della sede

SILP Cgil: la segreteria provinciale in Questura a Vicenza è intitolata a Stefano Caicchiolo

Lunedì 16 maggio 2022, a Vicenza, in presenza del Vicario del Questore Marina Di Donato, del segretario nazionale del Silp-CGIL Daniele Tissone, del segretario provinciale della CGIL Giampaolo Zanni, della segretaria provinciale del Silp-CGIL Vita Scifo, dei famigliari degli amici e colleghi, è stata intitolata la segreteria provinciale del Silp-CGIL, al 5° piano della Questura di Vicenza, al compianto Stefano Caicchiolo, per molti anni segretario provinciale.

«Nell’occasione – scrive nella nota la segretaria generale vicentina Vita Scifo – è stata svelata la targa commemorativa che ricorda il nostro caro amico e collega Stefano e l’opera d’arte a lui dedicata, voluta e prodotta per conto della segreteria Nazionale del Silp-Cgil».