Roana: incendio in mansarda

La notte scorsa,

alle 23 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni Battista Fabris a Roana per l’incendio del tetto di una mansarda in fase di ristrutturazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Asiago e successivamente da Schio, Vicenza e con i volontari di Thiene, con 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 16 operatori, coadiuvati dal funzionario di servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme alla sola mansarda e al tetto in legno e lamiera andato bruciato, nessun danno al resto dell’abitazione composta da tre livelli.

Sul posto i tecnici dell’Enel e i carabinieri. Le cause del rogo probabilmente innescato da una canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 4 ore.