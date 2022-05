Questura di Vicenza: resistenza a Pubblico Ufficiale

La Polizia di Stato arresta giovane coppia per resistenza a Pubblico Ufficiale

Nel pomeriggio di ieri 1° maggio, Personale della Sezione “Volanti” della Questura di Vicenza è intervenuto a in Viale della Pace in quanto, all’interno di un appartamento, era stato segnalato un violento litigio tra due fidanzati.

Giunti sul posto, dopo aver fatto ingresso nello stabile, gli Agenti notavano dapprima due giovani discutere animatamente e poi, una volta che questi ultimi si accorgevano della loro presenza, venivano violentemente aggrediti, minacciati ed insultati, a tal punto che uno dei Poliziotti, morso ad una gamba dalla donna, doveva essere trasportato al Pronto Soccorso ove i Sanitari gli emettevano una prognosi per lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Nonostante la grave situazione che si era venuta a creare, gli Agenti riuscivano a bloccare i due aggressori ed a trasferirli in Questura per gli accertamenti e le verifiche del caso.

Dopo la redazione degli atti di Polizia Giudiziaria, i due soggetti – tali P.C. di anni 23 e T.F. di anni 33, entrambi vicentini – venivano dichiarati in arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché per lesioni aggravate.

In attesa dell’Udienza di convalida, fissata per la giornata odierna, l’uomo e la donna sono stati associati alle Case Circondariali, rispettivamente, di Vicenza e di Montorio Veronese (VR).

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 2 Maggio 2022