Questura di Vicenza: controlli straordinari Lonigo

Disposti dal Questore:

3 Fogli di Via

1 Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale

5 Avvisi Orali

Nel pomeriggio di ieri, e sino a tarda serata, le oramai consuete operazioni interforze di controllo del territorio hanno interessato il Comune di Lonigo e le zone limitrofe .

A seguito, infatti, dell’ incontro avvenuto tempo addietro tra il Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI ed i Sindaci dei Comuni di Lonigo, Sarego, Val Liona ed Alonte, nel corso del quale i vertici delle Amministrazioni locali avevano evidenziato alcune problematiche sul tema della sicurezza e dell’ordine pubblico, il Questore ha di nuovo disposto con Ordinanza una mirata attività di controllo straordinario nell’area urbana interessata, con la partecipazione di contingenti di tutte le Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

Nel dispositivo sono stati impiegati circa 30 uomini appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, che ha impiegato un’unità cinofila, ed alla Polizia Locale di Lonigo, supportati da 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la prevenzione e la repressione dei vari fenomeni delinquenziali e delle problematiche che derivano dal degrado urbano – in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti e gli episodi di microcriminalità diffusa – che solitamente si manifestano in alcune specifiche aree dei vari contesti territoriali, rappresentano un obiettivo primario, da perseguire in tutti i Comuni della Provincia, e ciò al fine di garantire un’ elevata qualità della convivenza civile.

L’obiettivo principale, pertanto, è quello di prevenire e contrastare in maniera adeguata i reati che destano maggiore allarme sociale e di aumentare, al contempo, la presenza e la visibilità delle Forze di Polizia sul territorio.

Nel corso delle operazioni di Polizia, inoltre, sono stati effettuati mirati controlli presso la Stazione degli Autobus di Lonigo, utilizzata dagli studenti degli Istituti scolastici della zona; in tale contesto sono stati effettuati altresì alcuni controlli specifici mediante l’impiego del Cane antidroga della Guardia di Finanza. Le altre aree urbane che sono state ispezionate sono il Centro storico di Lonigo, i Parchi pubblici, la Pista ciclabile e le vie limitrofe. Particolare attenzione è stata rivolta, infine, al controllo di alcuni Esercizi Pubblici e degli avventori.

Durante le attività operative – anche in occasione dei 5 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono nel Centro abitato – sono stati controllati 5 Esercizi Pubblici, 42 autoveicoli e 130 persone, di cui 29 stranieri e 11 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine di tutte attività effettuate ed a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione il Questore, quindi, ha adottato i seguenti Provvedimenti:

3 Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Lonigo , per un periodo di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e/o di Polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun titolo per permanere legalmente nel territorio di Lonigo.

, per un periodo di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e/o di Polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun titolo per permanere legalmente nel territorio di Lonigo. 5 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e non con precedenti penali e/o di Polizia, per reati di varia natura a causa dei quali denotano una spiccata pericolosità sociale.

(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e non con precedenti penali e/o di Polizia, per reati di varia natura a causa dei quali denotano una spiccata pericolosità sociale. 1 Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di un cittadino albanese, il quale, fermato durante i controlli, è risultato gravato da precedenti Penali e /o di Polizia. Lo stesso ha ora 7 giorni di tempo per lasciare il nostro Paese, in caso contrario verrà accompagnato coattivamente alla Frontiera.

“E’ molto importante che le attività di controllo attuate dalle Forze di Polizia si concentrino, oltreché nel Capoluogo, anche nei restanti Comuni della Provincia, poiché anche lì vi sono aree urbane che più di altre appaiono potenzialmente inclini a divenire luoghi di degrado e di ritrovo abituale di individui dediti alla commissione di reati. Per tale ragione – ha evidenziato il Questore Sartori – sono stati nuovamente predisposti controlli nel Comune di Lonigo e nelle zone limitrofe, così da evitare che tali soggetti possano radicarsi illegalmente in questo contesto urbano e che, di conseguenza, con i loro comportamenti, possano destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza”.

COMUNICATO STAMPA dell’ 11 maggio 2022