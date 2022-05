Questura di Vicenza: controlli capoluogo

Fine settimana di Controlli Straordinari del Territorio Comune di Vicenza

Disposti dal Questore:

14 Avvisi Orali

11 Fogli di Via Obbligatori

1 ORDINE di Allontanamento dal Territorio Nazionale con TRASFERIMENTO al C.P.R.

Nello scorso fine settimana, come di consueto, sono state disposte con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori operazioni straordinarie di Polizia interforze che hanno riguardato il territorio del Capoluogo, e che si sono protratte sino alla scorsa notte inoltrata.

Le operazioni hanno interessato, in particolare, alcune aree urbane che gli stessi cittadini hanno segnalato essere state teatro di specifici episodi di illegalità di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano, sia nel Centro storico che in determinati quartieri periferici della Città.

Alle attività operative hanno concorso pattuglie della Questura di Vicenza, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Vicenza e del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato, con un impiego di più di 50 uomini e donne delle Forze dell’Ordine.

Tutte le attività sono state integrate anche con la predisposizione di alcuni posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio comunale. Il dispositivo ha inoltre effettuato verifiche, estese agli avventori, presso vari esercizi pubblici per verificarne la situazione. In particolare sono state controllate le zone di Campo Marzo, del Quadrilatero, Parco Fornaci, Via Tecchio, l’area verde di Via Rossini, i Giardini Salvi, il Parco Querini, via Baden Powell, viale X Giugno, Piazzale della Vittoria, Viale Riviera Berica, Ponte Alto, la zona di Viale San Lazzaro, Via Santi Felice e Fortunato, San Pio X° e le aree del Centro urbano.

Complessivamente, nel corso delle operazioni di Polizia sono state identificate 275 persone, di cui 86 stranieri e 102 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 107 veicoli e 16 Esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il Questore ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:

11 Fogli di Via Obbligatori con obbligo di rientro nel Comune di residenza, a carico di altrettanti cittadini italiani gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in Comuni diversi e senza alcun titolo per permanere nel territorio del Comune di Vicenza;

14 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura tra cui reati contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

1 Ordine di Accompagnamento alla Frontiera – 1 cittadino tunisino, di anni 42 – privo dei titoli per permanere sul nostro Territorio Nazionale e gravato da numerosi precedenti Penali e/o di Polizia – è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino dagli Agenti della Guardia di Finanza, e nei prossimi giorni verrà imbarcato sul primo volo disponibile per essere rimpatriato nel Paese di Origine.

“Il controllo sistematico delle aree più frequentate della città, così come degli Esercizi Pubblici, è di fondamentale importanza per monitorare eventuali presenze di soggetti dediti alla commissione di attività criminali, talvolta presenti illegalmente nel nostro Paese – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine dell’operazione –. Le operazioni di Polizia effettuate si inquadrano in questo contesto, soprattutto nel fine settimana, allorché le aree urbane sono caratterizzate da una più consistente affluenza di persone, consentono di dare maggiore visibilità alla presenza delle Forze dell’Ordine e di infondere tranquillità ai cittadini, rendendo nel contempo più concreta la percezione di sicurezza”.

