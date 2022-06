Questura di Vicenza: agenti aggrediti

Questura di Vicenza

TURBATIVE all’ ORDINE ed alla SICUREZZA PUBBLICA

AGENTI AGGREDITI e DANNEGGIATA una “VOLANTE”

“DASPO URBANO” a 2 STRANIERI

Il QUESTORE CHIUDE di NUOVO il BAR “AI DUE CALICI”

Alle ore 2,10 circa della notte

tra domenica e lunedì, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura erano chiamati ad intervenire in Contrà Pescherie Vecchie per la segnalazione di forti rumori ed urla e di una situazione di conflittualità potenzialmente degenerabile in rissa, il tutto provocato dagli avventori del Locale “Ai Due Calici”, unico esercizio pubblico a quell’ora ancora aperto in zona.

Sul posto gli Agenti

, resisi immediatamente conto della gravità della situazione dovuta alla presenza di circa un centinaio di avventori accalcati all’interno del Locale (ben oltre la capacità ricettiva “fisica” degli spazi) e nelle pertinenze, la maggior parte dei quali in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, erano costretti a richiedere l’ausilio di un’altra pattuglia delle “Volanti”, distogliendola necessariamente dal servizio di prevenzione e controllo del territorio in altra parte della Città .

Essendosi accorto dell’arrivo della Polizia, il titolare del Locale invitava in fretta e furia gli avventori ad uscire dal Bar, tra le doglianze di alcuni di essi che si iniziavano a protestare ed a lamentarsi ad alta voce.

Durante le fasi dell’intervento

operativo della Polizia, giunta in forze per far fronte alla grave situazione che si era venuta a creare nella fase di deflusso degli avventori, un cittadino americano – tale S.L.W.J., militare U.S.A. di stanza a Vicenza, di anni 21 – in evidente stato di ebrezza alcolica, opponeva violenta resistenza agli Agenti , sferrando con tutte le forze un calcio al paraurti posteriore dell’autovettura della Polizia e provocandone in tal modo il danneggiamento; quindi, non soddisfatto del proprio comportamento, dopo aver cercato di darsi alla fuga ed essere stato raggiunto e fermato dai Poliziotti, li aggrediva fisicamente .

Un’ora prima di questo fatto,

sempre gli Agenti delle “Volanti” erano dovuti intervenire in Corso Fogazzaro per soccorrere tale M.S.P., di anni 21, anch’egli militare USA di stanza a Vicenza, altro presumibile avventore del Bar “Ai Due Calici” (in quel momento l’ unico ancora aperto in zona) il quale veniva rinvenuto riverso a terra in stato di semi-incoscienza e con una ferita lacero-contusa alla arcata occipitale sinistra, in un evidente stato di alterazione alcoolica tale da privarne le capacità di discernimento e, pertanto, veniva sanzionato ex art 688 del Codice Penale.

Per quanto accaduto – ripreso, tra l’altro, dalle telecamere di videosorveglianza comunali oltre che da registrazioni video effettuate dagli stessi Agenti di Polizia intervenuti – il Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI ha disposto la sospensione della Licenza e l’immediata chiusura dell’Esercizio Pubblico “Ai 2 Calici” per un periodo di 10 giorni.

Nei confronti dei militare, sempre il Questore Sartori ha disposto il Divieto di Accesso – rispettivamente, per un periodo di 2 anni e di 1 anno – in tutti i Locali pubblici del Centro cittadino di Vicenza .

L’Ufficio Immigrazione della Questura, infine, sta tuttora verificando la posizione sul nostro territorio nazionale degli stranieri coinvolti, per poi avviare in via di urgenza il Procedimento amministrativo finalizzato alla loro Espulsione dal Territorio Nazionale.

Il Bar “Ai 2 Calici”,

lo scorso 29 marzo, era già stato chiuso per 15 giorni dal Questore in considerazione delle gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si erano venute a creare negli ultimi tempi, culminate, nel fine settimana antecedente, in ripetuti episodi di rissa che avevano visto coinvolti alcuni gruppi di avventori del Locale.

Costoro, palesemente ubriachi, non si erano limitati a compiere deprecabili atti di inciviltà nella piazza antistante il Bar, ma si erano affrontati violentemente, tra urla e schiamazzi, provocando, tra l’altro, l’effrazione della porta di ingresso di un condominio che si trova nella stessa Piazza, e generando in tal modo gravi preoccupazioni tra gli abitanti della zona (alcuni dei quali hanno assistito a quanto stava accadendo).

Le pattuglie della Squadra “Volante” della Questura, prontamente intervenute, avevano impedito che la situazione degenerasse con ben più tragiche conseguenze, anche perché uno degli avventori era stato ripreso mentre brandiva una pistola semiautomatica.

Al momento dell’intervento

tutti i soggetti coinvolti si erano dati alla fuga; 2 di essi, fermati dai poliziotti, erano stati poi condotti in Questura per il prosieguo degli accertamenti.

Nei confronti di essi, quindi, il Questore aveva emesso altrettanti Decreti di Divieto di Accesso ai Pubblici Esercizi, vietando a costoro di avvicinarsi e far ingresso nei Bar e nei Locali notturni del Centro storico di Vicenza per il periodo di 2 anni.

Questura di Vicenza: agenti aggrediti – La valutazione di tutta una serie di dati

relativi agli innumerevoli interventi pregressi effettuati, nel corso degli ultimi 12 mesi, da tutte le Forze di Polizia, per episodi di varia natura quali, ad esempio, violazioni delle normative anti-COVID, somministrazione di bevande alcooliche a minorenni, risse, aggressioni, schiamazzi, episodi di degrado urbano, violazioni delle Ordinanze comunali sulla regolamentazione dei plateatici per concludere con il grave episodio avvenuto lo scorso mese di dicembre, avevano determinato la decisione del Questore.

Il Questore aveva disposto la sospensione della licenza in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: si trattava, anche in quel caso, di un provvedimento finalizzato a far si che venisse interrotta una situazione gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ciò a prescindere da ruolo ed eventuali responsabilità in capo ai gestori, in quanto tale provvedimento, per la sua natura giuridica, non è destinato a sanzionare il loro comportamento.

Anche in occasione

dei gravi fatti di due giorni orsono, l’immediato intervento delle “Volanti” ha evitato un pericolosissimo, potenziale aggravarsi della situazione, determinando il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che della tranquillità dei cittadini.

“Ancora una volta quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì nei pressi di un Locale pubblico cittadino sono stati di una gravità inaccettabile – ha evidenziato il Questore Sartori –.

Ed anche in questa occasione, solamente grazie all’immediato intervento degli Agenti della Squadra “Volante” è stato possibile impedire che gli eventi potessero assumere una connotazione ben più tragica.

Le mie determinazioni odierne, pertanto, hanno lo scopo di porre argine ad una problematica peraltro, come è noto, già emersa e anche sanzionata in passato, che ha creato non poche criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Personalmente, con i Provvedimenti emessi oggi, ho ritenuto non più tollerabile una situazione del genere”.

Questura di Vicenza – Comunicato Stampa del 31 Maggio 2022