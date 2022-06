Il Questore consegna a Franco Picco

la massima Onorificenza Nazionale del Moto Club Polizia di Stato

Il Comitato Direttivo Nazionale del Moto Club Polizia di Stato ha organizzato per la giornata odierna la cerimonia per il conferimento a Franco PICCO della tessera di “Socio Onorario”.

La Cerimonia si è svolta stamattina presso la Questura di Vicenza.

Questo prestigioso riconoscimento

è stato consegnato dal Questore della Provincia di Vicenza, Paolo SARTORI, a Franco PICCO, in considerazione degli straordinari risultati conquistati nei Moto Rally a livello Nazionale ed Internazionale.

inoltre, ha rappresentato in tutto il Mondo le insegne del Motoclub della Polizia di Stato in occasione di numerosi eventi benefici e di solidarietà, il che gli ha permesso di elevare i più alti valori morali e sociali dello Sport, ergendosi ad esempio per la Società civile e per i giovani.

Nell’occasione, Il Questore

ha altresì consegnato il riconoscimento di “Socio Onorario 2022” del Moto Club Polizia di Stato a Graziano CALDARELLA, responsabile esterno di Astoria Vini, per aver contribuito, quale esempio di alti valori sociali e solidali, alle finalità benefiche del Moto Club anche a favore del “PIANO MARCO VALERIO – FONDO DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO”.

QUESTURA di VICENZA – COMUNICATO STAMPA del 31 maggio 2022