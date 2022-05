Progetto SKYSCAPE per lanciare l’astroturismo

PROTEGGERE IL CIELO NOTTURNO DALL’INQUINAMENTO LUMINOSO PER LANCIARE L’ASTROTURISMO: IL BILANCIO DEL PROGETTO “SKYSCAPE”

Capofila l’Amministrazione comunale di Asiago con il Comune di Cornedo all’Isarco, il Comune di Talmassons e l’Agenzia Territoriale Austriaca Tiroler Umweltanwaltschaft Asiago, 12 maggio 2022 – Il Comune di Asiago con ruolo di partner capofila, insieme ai Comuni di Cornedo all’Isarco in provincia di Bolzano, Talmassons in provincia di Udine e all’Agenzia Territoriale Tiroler Umweltanwaltschaft, presenta il bilancio del progetto “SKYSCAPE – Astronomical Tourism: The Beauty of the Sky as a Resource for Territories”, avviato a fine 2019 e che si concluderà ufficialmente a fine giugno 2022.

Finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 per un budget totale di 974.079 euro suddiviso tra i quattro partner, il progetto si colloca all’interno dell’Asse prioritario: 2 – Natura e Cultura, Obiettivo tematico: 6 – Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse del programma di cooperazione transfrontaliera.

Ciò che con il progetto “SKYSCAPE” si è voluto tutelare e valorizzare è in questo caso il cielo buio, ormai quasi totalmente scomparso nelle zone urbane, il quale si può ancora apprezzare soltanto in un ridotto numero di aree dove i livelli di inquinamento luminoso sono più contenuti. Questo fenomeno, infatti, è sempre più presente, in Italia più che all’estero, e non solo ci impedisce di rimanere meravigliati di fronte alla vista di un cielo stellato, ma mette anche a rischio la vita di numerose specie animali, creando disturbi anche all’uomo.

Grazie al progetto SKYSCAPE sono state messe in atto diverse azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a questa tematica, in collaborazione con enti territoriali, enti scientifici e operatori del settore, lavorando al contempo per regolamentare l’utilizzo della luce nell’illuminazione, sia pubblica che privata.

Tuttavia, la riduzione dell’inquinamento luminoso non solo consente di salvaguardare l’ambiente e gli ecosistemi, ma da anche la possibilità di sviluppare una nuova tipologia di turismo rispettosa dell’ambiente legata all’osservazione del cielo, il così detto astro-turismo.

Tra gli obiettivi del progetto SKYSCAPE rientra infatti anche quello di promuovere prodotti e attività turistiche innovative per favorire forme di turismo esperienziale, in linea con i trend del mercato.

A tale scopo, sono state messe in atto dai quattro partner di progetto azioni di formazione rivolte agli operatori del settore per la creazione di un prodotto turistico legato all’osservazione del cielo.

Oltre a questo è prevista anche la realizzazione di interventi infrastrutturali, per la creazione di percorsi tematici ed aree attrezzate dalle quali effettuare osservazioni.

I PARTNER DEL PROGETTO E LE AZIONI SVILUPPATE

TIROLER UMWELTANWALTSCHAFT – Stefanie Pontasch, Coordinatrice locale del progetto L’Ufficio del Difensore civico per l’ambiente del Tirolo è un dipartimento del governo del Tirolo con un mandato legale per le procedure di approvazione in materia di conservazione della natura.

L’uso diligente della luce artificiale è stato l’interesse dell’istituzione per diversi anni. SKYSCAPE ha permesso di mettere in pratica le nostre scoperte, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dell’inquinamento luminoso e consentendo l’interazione con la notte naturale. Le azioni del progetto, come la co-creazione di offerte e prodotti Astro-turistici, la guida degli operatori turistici e la sensibilizzazione per il valore della notte intatta si fondono nella ricerca congiunta per la certificazione da parte di IDA, l’International Dark Sky Association. Gli sforzi sono sostenuti dal Parco Naturale Kaunergrat, dall’Ente per il Turismo locale, dal Comune della Valle Kaunertal, dalle aziende locali e dagli operatori turistici.

COMUNE DI CORNEDO ALL’ISARCO – Hansjörg Ebnicher, Coordinatore locale del progetto. Tra i progetti di rilievo rientra quello dell’Astrovillaggio di Cornedo all’Isarco, primo in Europa, il quale già offre un prodotto turistico tematizzato legato ai temi dell’astronomia e dell’osservazione del cielo e che grazie al progetto SKYSCAPE si è arricchito di nuove proposte. Tra queste, l’angolo di realtà virtuale presso l’Ufficio Turistico di Collepietra, la mostra all’aperto “Gagarin60”, in collaborazione con l’associazione russa Borodina e l’agenzia di stampa russa TASS, e altri sentieri tematici come il “Sentiero delle stelle” che collega i due paesi dell’Astrovillaggio, S. Valentino e Collepietra, in fase di ultimazione. Il Comune di Cornedo all’Isarco è stato inoltre incaricato dal partner capofila – probabilmente per la pluriennale esperienza nell’ambito dell’astro-turismo – di avviare un’analisi SWOT consolidata per sviluppare un modello di business per le future destinazioni di astro-turismo, come punto di partenza per lo sviluppo di nuove idee legate a questa tipologia di turismo. Anche qui sono infine state messe in atto azioni di sensibilizzazione e formazione per lo sviluppo di escursioni guidate notturne in linea con le tematiche del progetto.

COMUNE DI ASIAGO – Nicola Lobbia, Assessore al Turismo

Nell’attuazione del progetto il Comune di Asiago non solo ha creato occasioni per promuovere l’attività divulgativa già svolta dagli Osservatori presenti sul territorio, ma anche di mettere a sistema quanto già presente a livello di escursioni guidate serali o in notturna, di cui si ha già un’offerta molto ricca in tutti i periodi dell’anno e che riscuotono grande successo.

Con il supporto di ITS Academy Turismo Veneto – sede di Asiago è stato inoltre realizzato un percorso di formazione per la creazione di un nuovo prodotto turistico legato a questi temi.

Sebbene non si sia giunti alla costituzione di un vero e proprio club di prodotto, come inizialmente auspicato, si prevede che, in seguito all’avvio della struttura operativa dell’OGD Montagna Veneta, di recente istituzione, questo organismo sovracomunale volto alla promozione dell’intero Altopiano come destinazione turistica possa proseguire nel coordinamento degli Operatori verso la costituzione di una vera e propria offerta turistica orientata alla valorizzazione delle “Stelle dell’Altopiano”.

Il Comune di Asiago ha inoltre avviato il processo di adozione del PICIL– Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso – per regolare l’utilizzo della luce sia per quanto riguarda l’illuminazione pubblica che privata, andando a tutelare l’integrità del cielo buio.

Sono invece in fase di ultimazione gli interventi infrastrutturali la cui realizzazione è stata purtroppo rallentata dalla pandemia prima e dalla difficoltà di reperimento di materiali e fornitori dopo. Tra questi interventi rientra la realizzazione di tre aree di osservazione del cielo collocate rispettivamente presso il Museo dell’Acqua in località Kaberlaba, Malga Zebio e Malga Dosso di sopra, nonché la valorizzazione del sentiero “Da Asiago alle stelle” che dal centro storico, partendo dal Sacrario Militare, porta fino all’Osservatorio Astrofisico. Lungo tale sentiero sarà riprodotto il Sistema Solare in scala, sia di grandezza che di distanza dal sole, pari a 1:1.000.000.000.

Fondamentale per la buona riuscita del progetto il supporto ed il contributo di Enti scientifici quali il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Padova, INAF – Osservatorio Astronomico di Padova e Arpa Veneto.

COMUNE DI TALMASSONS – Fabrizio Pitton, Sindaco

Nell’area del Comune di Talmassons è stata invece migliorata l’accessibilità dell’Osservatorio Astronomico grazie alla realizzazione di un parcheggio per i visitatori; presso il Mulino Braida, collocato all’interno dell’area del Biotopo delle risorgive di Flambro, Sito di Interesse Comunitario (SIC) istituito nel 1998, è stato installato un punto di osservazione mobile con telescopio ed è stata apposta la tabellonistica dedicata.

All’interno della stessa area, sono stati inoltre organizzati, in collaborazione con alcuni partner (Circolo Astrofili di Talmassons) ed Enti del territorio (Arpa FVG e Università), alcuni incontri di promozione del progetto, ma anche di sensibilizzazione alle tematiche trattate. Qui, l’11 giugno 2022, si terrà “La Giornata delle Stelle”, evento che concilierà astronomia, ambiente, gastronomia, musica e cultura.

Per concludere, sono grandissime le opportunità che la partecipazione al progetto ha generato per i quattro partner ed i loro territori. Tra queste, l’opportunità di fare rete con altre realtà istituzionali e non, di conoscere nuovi territori e i loro punti di forza dai quali apprendere in un continuo scambio di buone pratiche, di promuovere i rispettivi territori con le loro eccellenze, di dare la possibilità ai portatori locali di interesse di accettare nuove sfide promozionali e lavorative per rappresentare un valore aggiunto della comunità, di sensibilizzare la popolazione al tema dell’inquinamento luminoso e più in generale al rispetto dell’ambiente, di aprire le proprie porte ad un settore turistico considerato di nicchia, ma che può offrire spunti interessanti e dal grande potenziale.