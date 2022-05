Polizia di Stato “Il Mio Diario”

Presentazione Agenda Scolastica “Il Mio Diario”

La Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha presentato la 9^ edizione dell’agenda scolastica “Il Mio Diario”, destinata agli alunni delle classi terze degli Istituti primari che si apprestano a frequentare la quarta, di 23 province del territorio nazionale.

L’agenda scolastica per i contenuti proposti si presenta come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani, attraverso le avventure dei protagonisti Vis e Musa, gli amici a quattro zampe Lampo e Saetta, il pappagallino Gea ed affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, del bullismo e del cyberbullismo, nonché quello dell’educazione civica e alla cittadinanza digitale.

Anche in questa edizione,

il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna gli amici della Polizia di Stato nel loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori fondamentali di questo progetto.

Il progetto, che ha visto anche la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, ha raggiunto quest’anno la tiratura di 100.000 copie, la più alta produzione annuale tra tutte le edizioni dell’agenda.

Fino ad oggi, il progetto ha consentito di raggiungere oltre 500.000 studenti su tutto il territorio nazionale

Polizia di Stato “Il Mio Diario” – L’edizione 2022/2023

è stata distribuita ai ragazzi che frequentano la classe 3^ della scuola primaria delle Province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Campobasso, Caserta, Chieti, Cosenza, Enna, Fermo, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Matera, Monza e Brianza, Oristano, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Siena, Trento, Vercelli, Vicenza.

Anche quest’anno

grazie all’intervento del PON Legalità 2014 – 2020 FESR FSE, il Programma Operativo Nazionale gestito dal Ministero dell’Interno e finanziato da fondi europei, che sostiene progetti volti a favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese, è stato possibile estendere la distribuzione delle copie alle regioni del sud Italia.

Da domani le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle Specialità si recheranno presso gli 87 plessi scolastici comprensivi e paritari della Provincia di Vicenza per la distribuzione dei diari ai 7.367 alunni della 3° elementare, prima che l’anno scolastico 2022/2023 abbia inizio.

Alla cerimonia di presentazione del progetto della Polizia di Stato, che si è tenuta nella mattinata di oggi presso la Scuola Primaria Statale “Sandro Pertini” di Vicenza , ha partecipato il Vicario del Questore Dr.ssa Marina Di Donato, che ha consegnato il diario ad una rappresentanza di studenti.

Erano inoltre presenti anche 2 Unità Cinofile della Polizia di Stato, una Volante della Questura di Vicenza ed un operatore del locale Gabinetto della Polizia Scientifica.

In particolare, le unità cinofile si sono immediatamente rese protagoniste della cerimonia, anche grazie all’intervento del cane Labrador di nome Nutella, del Pastore Tedesco di nome Havana e del piccolo cucciolo di Labrador di nome Kira, che hanno giocato con gli studenti e si sono esibiti in una dimostrazione di ricerca di esplosivo, con grande stupore e partecipazione di tutti.

L’accoglienza è stata toccante

e partecipata ed è iniziata con gli studenti che hanno sfoggiato le loro doti canore, intonando l’Inno di Mameli con l’ausilio dei ragazzi dell’Istituto Musicale.

Ma la vicinanza delle scuole alle Istituzioni ed in particolare alla Polizia di Stato è stata dimostrata dagli alunni stessi che hanno voluto dedicare al Sig. Questore e a tutti gli operatori di Polizia una lettera e la poesia del “poliziotto perfetto”, dimostrando grande interesse e vicinanza alle tematiche della legalità.

Il Vicario del Questore

ha introdotto agli studenti l’iniziativa di distribuzione nelle scuole del diario della Polizia di Stato, coadiuvata dal Vice Ispettore della Polizia di Stato Cristina Casarano, spiegando agli studenti i valori a cui l’attività del poliziotto quotidianamente si ispira e come la Polizia svolge la sua attività sul territorio, rispondendo anche alle domande degli alunni incuriositi.

Si riporta un estratto della lettera degli alunni

“Grazie perché ci fate sentire sicuri e protetti, grazie perché vi impegnate ogni giorno per far diventare questo mondo un mondo migliore, grazie per questo prezioso regalo: il diario, che ci accompagnerà ogni giorno di scuola e ci aiuterà a capire come fare per diventare cittadini rispettosi della legge, delle persone, degli animali, della natura… del mondo intero. GRAZIE!”

Questura di Vicenza – Comunicato Stampa del 19 Maggio 2022