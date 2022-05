Orienteering: ultima del Beric-O-tour CSI

Orienteering:

un centinaio di atleti da tutto il Veneto a Pozzolo di Villaga per l’ultima del Beric-O-tour CSI –

Tre i percorsi per gli agonisti dai 3,5 ai 5,5 km e nel bosco. Previsto anche il percorso di allenamento per principianti e piccoli gruppi familiari. Premiazioni inconcomitanza con la sagra dei bisi. Organizza Arces Orienteering Klubb –

Villaga, 20 maggio 2021 –

Sono attesi un centinaio di atleti sabato 21 maggio nel tardo pomeriggio alla Chiesa di Pozzolo di Villaga (Vicenza) dove viene allestito lo start dell’ultima prova del campionato provinciale di orienteering del CSI (Centro Sportivo Italiano) di Vicenza il “Beric-O-Tour”.

Organizza

Arces Orienteering Klubb, società sportiva affiliata al CSI di Vicenza.

L’inizio della gara è previsto per le ore 18 (per ragioni climatiche): tre le prove a cronometro individuali per gli agonisti (da 3,5 km, 4,5 km e 5,5 km) e una per le famiglie con bambini e comunque per i principianti (2,2 km con un lieve falsopiano).

Il tempo massimo per trovare tutte le lanterne e concludere il percorso è di 2 ore e le premiazioni che si svolgeranno alla Sagra dei bisi di Pozzolo di Villaga (Vicenza) avranno inizio alle ore 21.

In attesa “taiadele coi bisi par tuti” (trad.: tagliatelle con i piselli per tutti).

In copertina foto dell’ultima gara che si è svolta a San Vito di Brendola oramai tre settimane fa con un clima meno caldo.

Il presidente del CSI di Vicenza

Francesco Brasco