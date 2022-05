Open day per i corsi di laurea in Ingegneria a Vicenza

OPEN DAY INGEGNERIA A VICENZA.

IL 6 MAGGIO ASPETTIAMO GLI STUDENTI CHE PROGETTANO IL FUTURO SOSTENIBILE

Gli studenti del IV e V anno delle superiori avranno l’opportunità di visitare la sede di viale Margherita, seguire seminari e ricevere informazioni sui corsi di laurea.

Dopo due anni, torna a svolgersi a Vicenza un open day in presenza per gli studenti del IV e V anno delle scuole superiori che stanno riflettendo su come proseguire gli studi dopo la maturità: a organizzarlo è il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università degli Studi di Padova, venerdì 6 maggio a partire dalle 15.00, per far conoscere alle future matricole le caratteristiche e le potenzialità dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto e Ingegneria Meccatronica, che come noto hanno sede a Vicenza.

Per l’occasione, a partire dalle 15.00 sarà possibile visitare il nuovo polo didattico presso il II e III stralcio di viale Margherita, inaugurato meno di un anno fa e caratterizzato da soluzioni all’avanguardia in termini di dotazioni tecnologiche e servizi per gli studenti. Inoltre sarà possibile seguire tre diversi seminari, che si svolgeranno in parallelo dalle 15.20 alle 15.45, legati ai tre differenti corsi di laurea triennali in Ingegneria organizzati a Vicenza: gli approfondimenti proposti toccheranno i temi della “Sostenibilità della catena di fornitura, produzione e distribuzione” (per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale); i “Materiali innovativi per progettare un futuro sostenibile” (Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto); e l’ “Elettronica di potenza per i futuri sistemi di conversione dell’energia” (Ingegneria Meccatronica).

Il programma proseguirà quindi con un helpdesk, coordinato dalla Commissione Orientamento del Dipartimento, a cui parteciperanno i rappresentanti degli studenti e un gruppo di neo laureati, che consentirà agli studenti delle superiori di raccogliere informazioni sui corsi di laurea, mentre presso alcuni stand sarà possibile anche assistere e partecipare a dimostrazioni di attività tipiche legate ai diversi corsi di laurea.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online sul sito https://orientamentodtg.gest.unipd.it

Fondazione Studi Universitari di Vicenza