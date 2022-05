OGD Pedemontana Veneta: strada dei Birrifici Artigianali

LA STRADA DEI BIRRIFICI ARTIGIANALI DELLA PEDEMONTANA VENETA

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 BIRRIFICI APERTI

Nascerà nella Pedemontana Veneta la prima Strada dei Birrifici Artigianali in Veneto: il progetto, promosso dall’organizzazione turistica regionale OGD Pedemontana Veneta di Thiene grazie ad un cofinanziamento della Camera di Commercio di Vicenza, con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza, oltre a numerosi comuni del vicentino ha preso avvio con slancio.

Il primo evento BIRRIFICI APERTI si svolgerà domenica 15 maggio 2022 in tutta la provincia Berica ed è stato presentato oggi al caffè ristorante Garibaldi in piazzale dei Signori a Vicenza.

Erano presenti:

Per il Parlamento Europeo era presente l’Europarlamentare On. Mara Bizzotto.

Per la Regione Veneto il Presidente del Consiglio Regione del Veneto, Roberto Ciambetti con il Vice Presidente, Nicola Finco. Era presente inoltre il Consigliere regionale Stefano Giacomin.

Per la Provincia di Vicenza era presente il Consigliere alla Promozione Turistica, Matteo Mozzo.

Per la Camera di Commercio di Vicenza ha presenziato il Vice Presidente, Grazia Chisin.

Concretamente, è stato creato un percorso che collegherà i birrifici artigianali della zona che aderiranno all’iniziativa, presso i quali sarà possibile effettuare una sosta per consumare e acquistare le loro birre, ma anche effettuare visite guidate.

Il tutto identificato con uno specifico logo e promosso attraverso diversi canali: un sito Internet, ma anche i social media naturalmente, oltre alla realizzazione di video promozionali e materiali cartacei che saranno distribuiti presso l’Ufficio IAT di Thiene, così come la partecipazione a fiere ed eventi rivolti agli operatori turistici.

Il progetto, che ha già ricevuto ben 16 adesioni dei birrifici artigianali e agribirrifici, ma anche delle birrerie specializzate che vendono sono birra artigianale di produzione locale, è attesissimo dai numerosi amanti del prodotto birra.

Il progetto divenuto ora realtà spiega Nicolas Cazzola, Presidente dell’OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI, ha tra le motivazioni che uno dei principali motivi di attrazione turistica nell’area pedemontana è rappresentato dall’enogastronomia. Inoltre la creazione di una strada dedicata ai birrifici artigianali è qualcosa di unico, non esistono analoghe iniziative in Veneto, e si tratta di un fenomeno emergente perché stanno nascendo numerosi microbirrifici in zona. Spesso queste realtà sono gestite da giovani, in questo modo quindi andremo anche a valorizzare un’imprenditoria giovanile».

Secondo Nazzareno Leonardi, ideatore del progetto della Strada dei Birrifici artigianali, si è creato un prodotto turistico esperienziale di grande valore, il primo nel Veneto e sicuramente il più attrezzato a livello nazionale, visto le convinte ed entusiastiche adesione dei titolari i birrifici.

Per la giornata di domenica 15 maggio 2022 ci sarà la possibilità di visitare tutti i birrifici segnalati dalle ore 11.00 alle ore 18.00. Sono previste inoltre visite guidate con il mastro birraio e degustazioni guidate, previa prenotazione nel sito www.visitpedemontana.com, anche attraverso Facebook ed Instagram.

L’occasione è veramente ghiotta per conoscere realtà di diversa dimensione, alcune già attrezzate con una tap room per assaggiare pietanze abbinate, birrifici posti in diversi luoghi del vicentino e per ammirare le vicine bellezze paesaggistiche. Inoltre sarà il momento più opportuno per avvicinarsi al mondo della birra artigianale, affidato alla creatività dei mastri birrai che propongono sempre nuove e variegate birre per i loro clienti.

I birrifici artigianali che aderiscono all’iniziativa BIRRIFICI APERTI domenica 15 Maggio sono:

Birrificio Ofelia

Birrone

Lucky Brews

La Villana

The Ugly Sheep Brewery

Labi Beer Birrificio Artigianale

Birrificio Pasubio

Luppoland

Groove Birrificio Indipendente

Birrificio Agricolo Due Valli

Birrificio Agricolo Sorio

Skinny Hill di Testolin Alberto

Birrerie specializzate che somministrano birra artigianali:

The Drunken Duck

The Drunken Duck Vicenza – Refettorio Birraio