Sabato 14 maggio Notte europea dei Musei dalle 19 alle 24

Apertura gratuita delle Gallerie di Palazzo Thiene e del Museo Naturalistico Archeologico

Concerto Jazz gratuito a Palazzo Thiene alle 22.30

Aperte anche le Gallerie d’Italia – Vicenza con ingresso a 1 euro, visite guidate e attività per famiglie

I Musei Civici di Vicenza aderiscono anche quest’anno all’iniziativa della “Notte europea dei Musei”, promossa dal Ministero della cultura francese, con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM – International council of museum.

Giunta alla diciottesima edizione, si terrà sabato 14 maggio dalle 19 alle 24 con l’apertura straordinaria serale ad ingresso gratuito delle Gallerie di Palazzo Thiene e del Museo Naturalistico Archeologico.

A Palazzo Thiene i visitatori potranno ammirare l’esposizione della quadreria delle sale al piano terra e al piano nobile, le ceramiche della manifattura Antonibon e le collezioni dei piatti popolari veneti dell’Ottocento, al piano nobile, e la raccolta di stampe dei Remondini e le sculture di Arturo Martini, nelle sale del sottotetto.

Per l’occasione, alle 22.30 nella Galleria al piano terra di Palazzo Thiene, si terrà il concerto “Goodbye e Mingus”, con Ettore Martini al sax tenore e Francesco Bordignon al contrabbasso, promosso nell’ambito del New Conversations – Vicenza Jazz (ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili).

“Per la prima volta le Gallerie di Palazzo Thiene ospitano un concerto del Festival Jazz giunto quest’anno alla sua XXVI edizione e dedicato a una delle figure più rilevanti della storia della musica afroamericana, Charles Mingus, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita – sottolinea l’assessore alla cultura Simona Siotto – . Mi fa davvero piacere che anche Palazzo Thiene possa fare da scenografia a uno dei più importanti festival del panorama italiano e internazionale”.

Al Museo Naturalistico Archeologico, oltre alle collezioni del museo, si potrà visitare la mostra “Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon. Legno, territorio, archeologia”, per scoprire i villaggi preistorici del Lago di Fimon. In mostra, reperti dal Lago di Fimon sui quali si sono svolte indagini archeologiche con le più moderne tecnologie che hanno consentito di precisare maggiormente le loro cronologie che riportano all’età del Rame e del Bronzo.

L’ingresso nelle sedi museali sarà possibile fino a 30 minuti prima della chiusura.

In città saranno aperte anche le Gallerie d’Italia – Vicenza, sede museale di Intesa Sanpaolo, che partecipano alla “Notte europea dei Musei” proponendo l’apertura straordinaria serale dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso 23.30), con biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Sarà proposta l’originale iniziativa “Sul tetto dell’Olimpo”, un affascinante itinerario notturno dall’Ade al Monte degli Dei per scoprire le figure mitologiche che vegliano su Riservato alle famiglie ci sarà il family lab “Tutti gli indizi in un vaso”, un invito a diventare detective per una notte per risolvere il mistero che avvolge le antiche ceramiche, andando a caccia di dettagli per scoprire tutte le verità nascoste in un vaso (età consigliata 5-12 anni, ore 20.30 e ore 21).. Sarà l’ultimo weekend per visitare la mostra “Come saremo. L’Italia che ricostruisce (in chiusura domenica 15 maggio), con immagini fotografiche di positività della seconda metà del secolo scorso, dall’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo (https://www.gallerieditalia.com/it/vicenza/venezia-che-impresa/). Per informazioni: Gallerie d’Italia – Vicenza, numero verde 800.578875, info@palazzomontanari.com, www.gallerieditalia.com

Tutti gli eventi saranno organizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid per evitare assembramenti e garantire il distanziamento.

Per scoprire le sedi museali e i luoghi della cultura che aderiscono alla Notte europea dei Musei, e per conoscere tutte le informazioni relative agli eventi e agli orari di apertura, è possibile accedere alla pagina istituzionale del Ministero della Cultura https://www.beniculturali.it/evento/notteeuropeadeimusei-2022.

