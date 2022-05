Nello Scavo: Kiev

Nello Scavo a Vicenza presenta il suo ultimo libro KIEV

Gli Uffici diocesani Comunicazioni sociali, Migrantes, Missio, Caritas e Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Vicenza propongono per venerdì 13 maggio 2022 alle 20,30 un incontro con il giornalista inviato speciale di Avvenire Nello Scavo, durante il quale verrà presentato il suo ultimo libro Kiev edito da Garzanti.

La presentazione si terrà nella Sala teatro del centro giovanile della parrocchia di san Giuseppe (Via del Mercato nuovo 43), sede anche della Comunità greco-cattolica ucraina a Vicenza. La serata vuole offrire un contributo alla riflessione e al dialogo per comprendere meglio cosa sta accadendo in Ucraina e come stanno vivendo questo dramma i connazionali ucraini presenti sul nostro territorio.

Nello Scavo, tra i più esperti e premiati corrispondenti di guerra italiani, raggiunge la capitale ucraina a metà febbraio 2022, quando la minaccia di un attacco russo si fa sempre più insistente, ma ancora in pochi credono possibile un’invasione militare da parte di Vladimir Putin. Da quel momento, registra senza censure il rapido tracollo di una situazione che si fa sempre più pericolosa: la dichiarazione dello stato di emergenza, il trasferimento delle ambasciate, e poi le esplosioni, le colonne di carrarmati, il disperato esodo dalle città. Giorno dopo giorno descrive i movimenti delle truppe russe e la resistenza degli ucraini; approfondisce le conseguenze politiche ed economiche dei combattimenti; svela le ragioni ideologiche alla base delle decisioni dei leader. Allo stesso tempo non dimentica la dimensione umana del dramma in corso, raccogliendo le testimonianze dirette di chi da un momento all’altro ha dovuto abbandonare la casa, ha perso la famiglia, ha scelto di imbracciare un fucile. Kiev è il diario personale di un conflitto nel cuore dell’Europa, scritto sul campo da un giornalista chiaro nello spiegare le ragioni di quanti la guerra la decidono, ma soprattutto capace di dare voce a coloro che questa tragedia sono costretti a subirla.

