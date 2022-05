Nasce Rete Sociale APP: opportunità assistenziali in un clic

“Rete sociale APP”, un progetto ideato dalla onlus Vicentina “Vie di Luce Onlus APS” e finanziato dalla regione Veneto, un’APP dedicata al mondo del terzo settore e prevede un coinvolgimento lavorativo di donne over 40 disoccupate a causa della pandemia. Da sempre Vie di Luce è impegnata nella diffusione dei valori che formano la persona, cercando di diffondere il bello del dono più prezioso “LA VITA”. Sensibilizzando e creando obiettivi che hanno come unico scopo aiutare il prossimo nelle difficoltà, non solo economiche ma anche sociali, e nei confronti delle persone diversamente abili o con lo spettro autistico, asperger e down. L’integrazione sociale sotto ogni forma attraverso nuovi progetti.

Così nasce Rete sociale App, per i cittadini che vogliono scoprire ed avvicinarsi al sociale, per le Associazioni, Fondazioni, ODV, APS, Onlus, Enti che desiderano far conoscere i loro progetti e le loro mission, alle quali sarà garantito uno spazio/vetrina dove pubblicare informazioni mediche, consulenze, seminari, corsi, iniziative, eventi, progetti, raccolte fondi. La messa in rete consentirà loro di collaborare in risposta ai bisogni reali dei cittadini delle varie zone di riferimento, unendo le forze e riducendo così lo spreco di risorse. Un servizio a 360°, grazie a questa APP dedicata. La condivisione in connubio con l’informazione fa sì che “RETE SOCIALE APP” sia uno strumento su scala regionale/nazionale, di fondamentale utilità per ogni emergenza e richiesta da parte dell’utente.

Entra a far parte della rete, l’app è scaricabile da qualsiasi smartphone sia iOS che Android e compatibile con Google Play e App Store di Apple scrivendo “Rete sociale App”.

Fare del bene… fa bene, parola della Presidente Anna Cervo.

