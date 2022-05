My Selection 2022: McDonald’s e Consorzio Tutela Formaggio Asiago

My Selection 2022 conferma il successo della collaborazione tra McDonald’s e Consorzio Tutela Formaggio Asiago

A Roma, tavola rotonda su qualità e filiera del territorio alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli

Roma, 10 maggio 2022 – Giunta alla sua quarta edizione, My Selection di McDonald’s, la linea di hamburger premium ideata in collaborazione con Joe Bastianich con prodotti DOP e IGP italiani, si riconferma una delle più amate dai consumatori italiani, con 78 milioni di panini venduti dalla prima edizione di cui 13 milioni solo nei primi quattro mesi del 2022. Un binomio di gusto e prodotti di eccellenza che valorizza la filiera agroalimentare del nostro Paese e celebra, in particolare, il successo della lunga collaborazione col Consorzio Tutela Formaggio Asiago, con oltre 800 tonnellate di prodotto acquistate fino al 2021.

Per parlare dell’affermazione dei prodotti DOP e IGP nella linea My Selection e del rapporto con le istituzioni e il territorio, si è tenuta oggi, 10 maggio, a Roma, una tavola rotonda alla presenza di Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Dario Baroni, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia, Mauro Rosati, Direttore generale di Qualivita, Cesare Baldrighi, Presidente di Origin Italia e Joe Bastianich, imprenditore e testimonial della linea My Selection. Filippo Saporito, Presidente JRE Jeunes Restaurateurs d’Europe e ambasciatore Asiago DOP nel mondo dell’alta ristorazione, ha illustrato la grande versatilità di questo prodotto, la sua capacità di esaltare il lavoro degli chef e di essere interprete delle nuove sensibilità, in particolare, con proposte come l’Asiago DOP a caglio vegetale.

Nell’edizione My Selection 2022, delle 580 tonnellate di prodotti certificati selezionati verranno impiegate 111 tonnellate di Asiago DOP per il nuovo “My Selection Chicken Asiago DOP”. Altre 42 tonnellate saranno di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, 14 di Aceto Balsamico IGP, 400 di Montasio DOP e 14 di purea di Mele Alto Adige IGP. Ogni anno McDonald’s acquista oltre 100 mila tonnellate di prodotti provenienti dalla penisola, con un investimento diretto di quasi 240 milioni di euro; una crescita che, rispetto al 2020, si traduce in +20% di investimenti nell’agroalimentare del nostro Paese.

“La valorizzazione dei prodotti DOP e IGP, la promozione delle filiere in chiave sostenibile, la necessità di far conoscere a un pubblico sempre più ampio le qualità delle eccellenze italiane è da tempo all’attenzione del Governo, che ha posto questi temi tra le proprie priorità.” afferma Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. “Progetti come quello di oggi rappresentano un traino importante per sostenere il comparto alimentare, affermare il made in Italy sui mercati globali e coinvolgere i consumatori, anche i più giovani, sempre più attenti alla qualità e alla territorialità dei prodotti.”

“L’incontro con McDonald’s – ha commentato Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – esprime tutta la contemporaneità dell’Asiago DOP, prodotto che sa parlare ai giovani unendo una millenaria tradizione a valori che oggi sono sempre più ricercati, come la naturalità, l’origine certa, la territorialità. Il lungo successo di questa collaborazione ne è una prova tangibile e un buon viatico per il proseguo della diffusione di Asiago DOP”.