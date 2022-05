Montegaldella: incendio di un container

Alle 12:30 circa,

i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bernarde a Montegaldella per l’incendio del contenuto di un container nel cortile di una ditta chiusa da tempo: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento il contenuto del container utilizzato come magazzino e che era in fase di smantellamento da parte di alcuni operai.

Le cause dell’incendio sono state probabilmente causate dall’utilizzo della fiamma ossiacetilenica da taglio.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo le 14:00.