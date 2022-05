Montebello Vicentino: corso di Pronto soccorso informatico

Tre incontri di “Pronto soccorso informatico”.

Si chiama “Pronto soccorso informatico” ed è un corso base per l’accesso ai servizi online e sulle procedure digitali. Grazie al corso, proposto dall’Assessorato alla Cultura e dalla biblioteca civica, lo SPID, i pagamenti online e tramite PagoPA o, ancora, le prenotazioni di appuntamenti in Comune e ANPR non avranno più segreti.

“Ormai tutti i servizi pubblici sono digitalizzati – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Anna Cracco – ed è quindi importante sapere come accedervi tramite gli strumenti online. Il corso è stato pensato proprio per fornire una guida il più possibile esaustiva”.

“Questi strumenti – sottolinea il sindaco Dino Magnabosco – sono diventati ancora più importanti in era Covid, quando per ragioni sanitarie molti uffici hanno limitato le attività degli sportelli che erano a diretto contatto con il pubblico”

Tre gli incontri in programma, tutti dalle 18 alle 19.30 in biblioteca e condotti da Riccardo Zordan. Il 19 maggio si parlerà dell’era informatica e delle ricadute sulla nostra quotidianità, ma anche di applicazioni pratiche per tablet e smartphone e di identità digitale e SPID: cosa sono, come si ottengono, per quali servizi sono necessari.

Il 26 maggio si imparerà cosa sono e come si fanno i pagamenti online tramite l’applicazione del proprio istituto bancario e PagoPA.

Il 9 giugno, infine, verrà spiegato come prenotare appuntamenti in Comune e sui siti delle Ulss e come richiedere certificati con l’ANPR. Nel corso dell’ultimo incontro ci sarà inoltre spazio per approfondire argomenti posti dai partecipanti (esempi: dalla navigazione sicura su internet alla ricerca di informazioni, la condivisione di documenti, i social network).

A ciascun partecipante viene richiesto di portare agli incontri il proprio smartphone o tablet, in modo da poter mettere in pratica alcuni procedure e passaggi.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. L’iscrizione, quindi, è obbligatoria: per info e adesioni telefonare al numero 0444 649378 o scrivere a biblioteca@comune.montebello.vi.it.