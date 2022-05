Lonigo: Strapalladio Kids e Strapalladio

STRAPALLADIO E STRAPALLADIO KIDS, UN SUCCESSO TRA SPORT E TERRITORIO

Grande successo per la Strapalladio Kids e la Strapalladio, svoltesi sabato e domenica scorse a Lonigo e sui colli circostanti. In particolare molto apprezzata per numero di partecipanti la prima edizione della Strapalladio Kids: un sabato pomeriggio totalmente dedicato ai bimbi con più di 150 piccoli partecipanti, che hanno animato con la loro gioia piazza e centro di Lonigo. “La Kids è stato un esperimento decisamente riuscito – commenta l’assessore allo sport Andrea Castiello – che ha visto i bambini protagonisti di un lungo pomeriggi di sport. Un grazie a tutti gli organizzatori ma anche ai genitori che hanno accompagnato i bimbi: abbiamo riempito e colorato il centro con questa iniziativa che avrà sicuramente un seguito”.



Più di 3.000 sono stati invece i partecipanti alla Strapalladio di domenica: un risultato importante, nonostante il tempo incerto. “Grazie ai numerosi gruppi che hanno colorato il percorso sui nostri colli – conclude Castiello – una manifestazione e un successo che fanno ben sperare per il futuro: lo sport è ripartito e il fare comunità si nutre anche di questi preziosi eventi di condivisione. Un ringraziamento, infine, all’associazione Strapalladio, alla Gs Leonicena e soprattutto agli oltre 100 volontari che sono stati il vero motore di queste due iniziative, per averci dato l’opportunità di vivere questi momenti di festa e di sport”.

Lonigo, 5 maggio 2022

Comune di Lonigo