Lonigo: pista speedway

PISTA DA SPEEDWAY, PROCEDONO I LAVORI: CONCLUSO IL PRIMO STRALCIO

Procedono i lavori alla pista di speedway di Lonigo, dove nel cantiere da oltre 300mila euro – per il primo stralcio a carico del Comune e con fondi della Regione – stanno allestendo la messa in sicurezza dell’impianto.

“Dopo un leggero ritardo a causa dei ritardi nell’approvvigionamento delle materie prime riguardanti cancellate e parapetti, ora i lavori sono i dirittura d’arrivo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Castiello – per maggio sarà concluso il primo stralcio dei tre previsti per la messa a norma completa dell’impianto”. Dopodiché starà al privato che l’avrà in gestione procedere con gli altri due stralci.

Ad oggi sono stati svolti i lavori per mettere in sicurezza tutta l’area del pubblico, ma anche l’impianto elettrico e l’impianto di illuminazione. È stata bonificata anche una parte di amianto che era vetusta e ammalorata: “Grazie al primo stralcio di lavori la pista verrà omologata per 2.100 persone – prosegue Castiello – siamo stati premiati ulteriormente dal bando del Pnrr, che ci ha finanziato anche il secondo e terzo stralcio, che svilupperemo in estate e partirà con i lavori il prossimo inverno”. L’obiettivo, infatti, è arrivare ad omologare la pista per 5mila persone e rendere la pista un vero e proprio polo sportivo per tutti gli sport: “In tutto il Basso Vicentino non ci sono strutture analoghe al nostro impianto – conclude Castiello – ed è per questo che puntiamo a renderlo un vero e proprio polo d’attrazione sportivo”.

Lonigo, 9 maggio 2022