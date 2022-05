Le ragazze di Bramp: un team tutto in “rosa” sale sul podio

SABATO POMERIGGIO ALL’INNOVATION LAB CRE-TA GRAN FINALE DELLA SFIDA INFORMATICA TRA STUDENTI

Made in Bassano trionfa all’Hackathon sul turismo sostenibile

Un’app per innescare un circolo virtuoso di fruizione dei prodotti e delle bellezze locali

Un team tutto in “rosa” sale sul podio della sfida “green” di scena all’Innovation Lab Cre-ta lo scorso fine settimana. La squadra Bramp (acronimo di Beatrice, Reycia, Aurora, Marya e Patricia) ha trionfato, sabato pomeriggio all’ex caserma Ai Muli di San Giuseppe di Cassola, al secondo Hackathon promosso nell’ambito del progetto Pallades. Una gara incentrata sulla promozione del turismo sostenibile che ha coinvolto 40 studenti di quattro diversi istituti superiori del Bassanese (Brocchi, Einaudi, Fermi e Remondini) impegnati, per due giornate, ad elaborare delle app finalizzate a incentivare la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e storico del territorio e a valorizzare i prodotti e le eccellenze locali e a favorire le attività commerciali e artigianali dell’area.

«Le sei squadre hanno presentato delle proposte di grande valore, tanto che il compito di noi giurati non è stato facile» hanno sottolineato i membri della commissione esaminatrice, composta dal vicesindaco di Bassano Roberto Marin, dalla vicepresidente mandamentale della Confcommercio Elena Scotton, dal presidente del Mandamento bassanese di Confartigianato Vicenza Sandro Venzo, dal presidente del Raggruppamento bassanese di Confindustria Vicenza Andrea Visentin e ideatore del festival Radici Future 2030, dal data scientist Yaroslav Vasyunin e da Andrea Marin, professore di informatica alla Ca’ Foscari di Venezia.

I VINCITORI

A meritare il primo premio (un assegno da 700 euro) è stata però l’idea sviluppata dalle ragazze di Bramp, che hanno elaborato “Made in Bassano”, un sistema premiale per i turisti in visita nell’area. Consumando e acquistando nei negozi e negli esercizi convenzionati, i clienti – tramite un qr code – avranno infatti diritto dei punti validi per l’assegnazione di bonus per ulteriori acquisti o per esperienze culturali. Una menzione speciale per il miglior impiego degli open data è stata invece assegnata all’app di approfondimento naturalistico Eco Path, del gruppo Green Dream Team, mentre il team Conosciuti per caso è stato segnalato per il buon livello di “fattibilità e impatto” del loro progetto, denominato “Treeco”, che associa alla prenotazione di un albergo l’adozione di un albero.

I COMMENTI

«Questa seconda edizione dell’Hackathon è andata molto bene – ha sottolineato l’assessore all’urbanistica e all’innovazione del Comune di Cassola Giannantonio Stangherlin -. Ho visto molte idee interessanti e sono felice che siano scaturite qui a Cre-ta, un luogo che fa della creatività il suo marchio».

«Le difficoltà incontrata dalla giuria nel decretare un vincitore conferma l’alto valore delle proposte dei ragazzi e il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Pallades – ha chiosato il vicesindaco di Bassano -, soprattutto perché le nuove generazioni si sono prese il compito di disegnare il loro futuro».

IL PROGETTO

Organizzato con il supporto del Digital Innovation Hub di Confartagianato Vicenza, l’hackathon è l’atto finale di un percorso di approfondimento sul tema del turismo sostenibile che nelle scorse settimane ha interessato in prima battuta i portatori di interessi, ossia le associazioni di categoria, l’associazione Turismo Sostenibile, le Amministrazioni dei 15 Comuni aderenti al coordinamento di Pallades e l’Ufficio di Promozione Turistica di Bassano, coinvolti in una tavola rotonda sull’argomento. A distanza di qualche giorno, agli stessi studenti è stata inoltre data l’opportunità di partecipare a dei workshop di preparazione all’evento.

