Latterie Vicentine: riconfermato Mocellin

Riconfermata la presidenza di Mocellin alla guida di Latterie Vicentine

Venerdì 6 maggio il nuovo CDA della cooperativa vicentina rielegge Alessandro Mocellin presidente

Bressanvido, 9 maggio 2022 – Venerdì 6 maggio si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione di Latterie Vicentine, eletto lo scorso 30 aprile: il nuovo Cda rinnovato di 5 consiglieri ha riconfermato Alessandro Mocellin ai vertici della cooperativa vicentina per la quarta volta.

Nella stessa serata sono stati riconfermati anche i due vice presidenti: Flavio Peron e Roberto Benvegnù.

“Dopo tre mandati la scelta di ricandidarmi non è stata né facile né scontata. L’ultimo triennio è stato caratterizzato da importanti sfide tra cui anche una pandemia mondiale che ha messo in forti difficoltà l’intera economia.

Come ho ribadito la scorsa settimana in assemblea, paradossalmente mi sento abbastanza soddisfatto perché in tempi così critici la nostra azienda è riuscita comunque a concludere il 2021 con numeri positivi, come il dividendo destinato ai soci che si assesta sopra alla media di mercato.

La mia serenità è frutto della consapevolezza che la squadra manageriale costruita in questi ultimi anni è la più competente che possiamo avere e le scelte fatte dal Consiglio di Amministrazione si stanno rivelando corrette. Pertanto ho deciso di mettere a disposizione della cooperativa ancora una volta la mia grande passione per questa azienda, le mie competenze e la mia determinazione nel voler affrontare le sfide con coraggio ma anche umiltà, forte dell’esperienza che ho maturato.”

“Oggi non posso che ringraziare in primis tutti i soci e i consiglieri per la fiducia che hanno riposto anche questa volta nella mia persona. Non nascondo che è motivo di orgoglio e grande soddisfazione ma al tempo stesso sento tutto il peso della responsabilità, per il momento storico che stiamo vivendo. Solitamente chi è alla guida di una squadra ha più oneri che onori ma sono sempre più convinto che i successi non arrivano mai grazie a una sola persona ma sono il frutto del duro lavoro di un grande team e Latterie Vicentine ha ora tutti i mezzi e la struttura per affrontare queste nuove sfide. Lavoreremo tutti insieme a testa bassa con impegno perché Latterie sia sempre una casa sicura per tutti i nostri soci. L’obiettivo principale è sempre quello di garantire la più possibile solidità per tutta la base sociale ovvero la vera forza della cooperativa. Inoltre, continueremo il lavoro di miglioramento della qualità dei nostri prodotti”.

Latterie Vicentine lavora oltre 1 milione di HL di latte l’anno, produce circa 71.000 forme di Asiago Stagionato Dop e circa 416.000 di Asiago Fresco Dop, oltre 80.000 forme di Grana Padano, per un fatturato vicino agli 81 milioni di euro (+7,53% sul 2020).

