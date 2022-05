Latterie Vicentine approva il bilancio 2021 e fissa gli obiettivi per quest’anno

Segno “più” per il fatturato 2021, soddisfazione per i risultati raggiunti e soluzioni da mettere in campo per gestire al meglio l’attuale situazione mondiale

Bressanvido, 2 maggio 2022 – Si è svolta sabato 30 aprile, al Teatro Verdi di Breganze, l’assemblea generale dei soci di Latterie Vicentine per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 e la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Come di consueto, il presidente in carica Alessandro Mocellin, al suo 3° mandato, ha presentato ai soci i numeri del 2021: oltre 1 milione di HL di latte lavorato, circa 71.000 forme di Asiago Stagionato Dop e circa 416.000 di Asiago Fresco Dop, oltre 80.000 forme di Grana Padano, per un fatturato di circa 80.868.160 milioni di euro (+7,53% sul 2020).

Il Presidente Mocellin ha espresso moderata soddisfazione per il dividendo destinato ai soci della cooperativa, che nonostante le difficoltà del 2021 si assesta sopra la media di mercato pagato dall’industria. In un momento storico tutt’altro che tranquillo, consapevoli che il risultato poteva essere migliore ma altrettanto certi che tutto il lavoro svolto nell’anno scorso ha messo le basi per aumentare la marginalità da distribuire e riconoscere economicamente il valore aggiunto che la base sociale merita.

Come spiega Mocellin:

“Premiare l’impegno e la fiducia dei nostri soci è il principale obiettivo di Latterie Vicentine. Abbiamo chiuso il 2021 a 0,44 centesimi al litro di latte. Nonostante le dinamiche incerte dei mercati mondiali, – continua Mocellin – siamo riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti e il merito è di una squadra che lavora tanto e lavora bene, a partire dal direttore generale Piero Cerato. Ci siamo impegnati molto per risolvere nel più breve tempo possibile i problemi che avevano condizionato il risultato del 2020, con ottimi risultati e gestito al meglio le criticità dettate dalla pandemia, per questo voglio rinnovare i miei ringraziamenti a tutti per l’ottimo lavoro svolto”.

Un team manageriale efficiente, scelte lungimiranti e la fiducia di circa 300 aziende agricole associate – il vero motore della cooperativa – ubicate principalmente in provincia di Vicenza, oltre a Padova, Verona e Trento, consentono a Latterie Vicentine di rimanere il più grande polo produttivo di Asiago DOP.

L’obiettivo dell’anno in corso è migliorare i risultati ottenuti nel 2021 per salvaguardare la redditività delle aziende agricole associate, pesantemente influenzata dall’attuale conflitto in Ucraina, ben consapevoli dell’importante aumento del costo delle materie prime.

Il piano di investimenti in ricerca e sviluppo iniziato dalla cooperativa negli anni scorsi continua ad ottenere i risultati auspicati. Nel corso del 2022 è in programma il potenziamento del centro di confezionamento nel quale sono già attive due linee per il taglio del formaggio a peso fisso e variabile e una nuova linea per il confezionamento sotto vuoto. Si tratta di un impianto dotato di tecnologie innovative che garantisce elevati standard igienico sanitari e mantiene integre le caratteristiche e la freschezza del formaggio: diventerà centrale al fine di ottimizzare i cicli produttivi.

La qualità dei prodotti sarà ulteriormente migliorata: sono ormai conclusi i lavori di ammodernamento degli impianti produttivi del Grana Padano, a Bassano del Grappa (VI), e la sostituzione dei sistemi di condizionamento dei magazzini di stagionatura nell’ottica della sostenibilità e del risparmio energetico

Tra i prodotti di punta della cooperativa, il formaggio “Brenta selezione Oro” ottiene consensi di rilievo internazionale. I recenti premi vinti – la medaglia d’oro ai World Cheese Awards 2021 all’International Cheese Festival di Oviedo (Spagna) e le 3 stelle assegnate dall’ International Taste Institute di Bruxelles a inizio 2022 e il meritato inserimento alla finale dell’Italian Cheese Awards del 2022- confermano la bontà dell’attuale strategia di “diversificazione” del prodotto, che vede schierati anche altre eccellenze casearie di nicchia come il 7 Malghe, prodotto con il latte raccolto in malga e l’Asiago DOP Fresco Solo Latte di Vacca Bruna.

Anche l’ambizioso progetto “Parmareggio – Agriform” ora diventato Caseifici Granterre, che ha visto l’aggregazione della veneta Agriform – cooperativa di secondo grado di cui Latterie Vicentine è uno dei soci di maggioranza – con il leader emiliano nel Parmigiano Reggiano, ha generato ricadute molto positive, come spiega il direttore generale Piero Cerato: “A distanza di un anno e mezzo, possiamo definire ‘l’operazione Parmareggio’ un successo. Le nuove opportunità commerciali nate da questa unione confermano la bontà della scelta e garantiscono una maggiore solidità a Latterie Vicentine. Parmareggio – Agriform rappresenta oggi la più grande azienda italiana di formaggi DOP con oltre duemila allevatori, una ventina di caseifici e numerose reti commerciali.

Il fatturato degli spacci aziendali supera i 2.5 mln di euro. Ad oggi sono 7 i punti vendita a marchio: due a Bassano del Grappa, uno a Cittadella, Vicenza, Schio, Bressanvido e l’ultimo, inaugurato a giugno 2021, a Montecchio Maggiore. In ogni punto vendita il consumatore trova facilmente tutti i prodotti a marchio Latterie Vicentine, oltre ad una selezione di specialità enogastronomiche venete: dalla gastronomia ai dolci, dai salumi ai vini.

“Crediamo molto negli spacci – aggiunge Riccardo Cendron, responsabile commerciale della cooperativa – I numeri in leggera flessione rispetto allo scorso anno sono dovuti ad una generale contrazione dei consumi e alla elevata controcifra del 2020 dovuta all’impatto del Covid. Vogliamo continuare ad investire in questo progetto: sono stati introdotti servizi molto apprezzati dai clienti come la consegna a domicilio e la prenotazione online della spesa.

Inoltre, è probabile nei prossimi mesi un’altra apertura che oltre a rispondere alle esigenze di qualità e fiducia delle famiglie, genera occupazione e un impatto positivo sul territorio.”

“Siamo moderatamente soddisfatti dei numeri raggiunti nel 2021 – conclude Mocellin – e auspico un 2022 di risultati positivi, in grado di salvaguardare le aziende agricole associate dalle incertezze del presente e continuare a garantire loro un solido futuro nella casa di Latterie Vicentine”.

L’assemblea generale dei soci quest’anno ha avuto il compito di eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione che nella prima convocazione eleggerà il Presidente per il prossimo triennio della cooperativa.

Sono stati eletti: Cortese Maurizio, Cogo Roberto, Fontana Angelo, Mocellin Alessandro, Battistella Adriano, Gallio Daniele, Pagiusco Francesco, Peron Flavio, Dal Martello Vincenzo, De Boni Norberto, Marchioron Matteo, Secondin Sergio, Bagattin Davide, Benvegnù Roberto, Guarda Renato, Pinton Davide, Ballarin Alfredo, Bortoli Luca e Marchetti Alberto.

www.latterievicentine.it