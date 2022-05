La vicentina Barbara Pellizzari è MISS SUOCERA 2022

Barbara Pellizzari ELETTA “MISS SUOCERA 2022”

È LA VICENTINA BARBARA PELLIZZARI

Bellaria Igea Marina (RN). Un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss.

Già, perché sabato 21 maggio, BARBARA PELLIZZARI, 53 anni, broker di assicurazione, di Dueville (Vicenza), mamma di Nicole e Lorenzo, di 21 e 13 anni e suocera di Giovanni, a conclusione di un’accesa finalissima, che si è tenuta nella località turistica di Bellaria Igea Marina (Riviera Romagnola), ha vinto la 28° edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatia “MISS SUOCERA 2022”, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”).

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Barbara si è esibita in una coreografia di ballo, che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza, le è valso il titolo di “Miss Suocera 2022”.

Altre le simpatiche suocere premiate durante l’evento:

“Miss Suocera Solare” DEBORA ARDINI , 47 anni, agente di viaggio, di Bellaria Igea Marina (RN) , mamma di Aurora e Federico, di 18 ed 11 anni e suocera di Nicolò;

, 47 anni, agente di viaggio, di , mamma di Aurora e Federico, di 18 ed 11 anni e suocera di Nicolò; “Miss Suocera in Gambe” NATALYA ODUD , 50 anni, commerciante, di Lugo (RA) , mamma di Liliana di 26 anni, suocera di Michele e nonna di Leonardo di 1 anno e mezzo;

, 50 anni, commerciante, di , mamma di Liliana di 26 anni, suocera di Michele e nonna di Leonardo di 1 anno e mezzo; “Miss Suocera Sprint” GABRIELLA GIULIA BUSO , 59 anni, casalinga, di Brugine (PD) , mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 30, 28 e 24 anni e suocera di Giulia e Mattia;

, 59 anni, casalinga, di , mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 30, 28 e 24 anni e suocera di Giulia e Mattia; “Miss Suocera Sportiva” GRAZIA MARIA CLAUDIA DIONE , 66 anni, gallerista d’arte, di Marina di Ravenna (RA) , mamma di Bianca di 37 anni, suocera di Stefano e nonna di Anna di 6 anni;

, 66 anni, gallerista d’arte, di , mamma di Bianca di 37 anni, suocera di Stefano e nonna di Anna di 6 anni; “Miss Suocera Romantica” FRANCA PULVIRENTI , 62 anni, modellista, di Cesena , mamma di Valentina e Samuele, di 37 e 23 anni e suocera di Luca;

, 62 anni, modellista, di , mamma di Valentina e Samuele, di 37 e 23 anni e suocera di Luca; “Miss Suocera Fashion” LORELLA BEDON , 62 anni, casalinga, di Sarzano (RO) , mamma di Jessica ed Emily, di 41 e 29 anni, suocera di Andrea e nonna di Benedetta di 4 anni;

, 62 anni, casalinga, di , mamma di Jessica ed Emily, di 41 e 29 anni, suocera di Andrea e nonna di Benedetta di 4 anni; “Miss Suocera Radiosa” DIANA SCUCCIMARRA , 56 anni, agente immobiliare, di Prato , mamma di Francesca di 32 anni, suocera di Claudio e nonna di Federico di 7 anni e del piccolo Jacopo, di 15 giorni;

, 56 anni, agente immobiliare, di , mamma di Francesca di 32 anni, suocera di Claudio e nonna di Federico di 7 anni e del piccolo Jacopo, di 15 giorni; “Miss Suocera Dolcezza” GABRIELLA DORIGATO , 83 anni, coordinatrice nel mondo dei centri sociali per anziani, di Bellaria Igea Marina (RN) , mamma di Rossella e Cinzia, di 58 e 56 anni, suocera di Gabriele ed Alessandro e nonna di Filippo, Lisa e Nicolas, di 30, 24 e 22 anni;

, 83 anni, coordinatrice nel mondo dei centri sociali per anziani, di , mamma di Rossella e Cinzia, di 58 e 56 anni, suocera di Gabriele ed Alessandro e nonna di Filippo, Lisa e Nicolas, di 30, 24 e 22 anni; “Miss Suocera Eleganza” CLAUDIA SANGIORGI , 68 anni, insegnante, di Ravenna , mamma di Umberto di 36 anni, suocera di Andrea e nonna di Adriana di 6 anni;

, 68 anni, insegnante, di , mamma di Umberto di 36 anni, suocera di Andrea e nonna di Adriana di 6 anni; “Miss Suocera Sorriso” FRANCA DOVESI , 71 anni, casalinga, di Grizzana Morandi (BO) , mamma di Francesca e Carlo, di 51 e 49 anni, suocera di Debora e nonna di Chiara, Ginevra e Giacomo, di 31, 12 e 5 anni;

, 71 anni, casalinga, di , mamma di Francesca e Carlo, di 51 e 49 anni, suocera di Debora e nonna di Chiara, Ginevra e Giacomo, di 31, 12 e 5 anni; “Miss Suocera Glamour” SANDRA DE CARO , 61 anni, commerciante, di Ravenna , mamma di Alice e Giulia, di 39 e 30 anni, suocera di Gianmarco e Stefano e nonna di Mia e Leonardo, di 7 e 2 anni;

, 61 anni, commerciante, di , mamma di Alice e Giulia, di 39 e 30 anni, suocera di Gianmarco e Stefano e nonna di Mia e Leonardo, di 7 e 2 anni; “Miss Suocera Simpatia” VALERIA VALERI, 59 anni, stilista, di Santarcangelo di Romagna (RN), mamma di Serena di 40 anni, suocera di Nicola e nonna di Giada di 9 anni.

Tutte le signore suocere

premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2023”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua 6° edizione.

L’evento, organizzato da Fondazione Verdeblu e Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina, è stato presentato da Paolo Teti e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”. Ospite il comico Francesco Damiano.

Nella foto: Barbara Pellizzari e Paolo Teti.

MISS SUOCERA www.misssuocera.it