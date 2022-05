Gruppo Benincà: la crescita continua

GRUPPO BENINCÀ COMPLETA CON SUCCESSO IL PROGRAMMA ELITE DI BORSA ITALIANA



L’azienda vicentina ha ricevuto il Certificato ELITE, a conclusione di un percorso di crescita e rafforzamento delle competenze interne iniziato nel 2018

Continua la crescita del Gruppo Benincà: non solo sui mercati internazionali, ma anche nelle competenze interne. A questo riguardo, una tappa particolarmente significativa è la conclusione del percorso ELITE di Borsa Italiana, rivolto alle PMI ambiziose e in crescita e basato su di un’offerta integrata di servizi che mette a disposizione competenze industriali, finanziarie e organizzative di alto livello, nell’ottica di continuare a svilupparsi e accedere con maggiore facilità ai mercati dei capitali privati e pubblici.

«Siamo stati ammessi al programma ELITE nel 2018 – spiega Luigi Benincà, fondatore e presidente del Gruppo insieme al fratello Aldo – e questi quattro anni sono stati un percorso ricchissimo di stimoli, una straordinaria opportunità di crescita sia per i membri della nostra famiglia sia per il management dell’azienda. La nostra rimane infatti un’azienda familiare, ma attraverso questo percorso abbiamo avuto l’opportunità di rafforzare la nostra impostazione manageriale, in quanto crediamo che per raggiungere obbiettivi sempre nuovi, di crescita nei mercati esistenti e di sviluppo nei nuovi, sia fondamentale investire innanzitutto nelle competenze interne. Siamo molto grati a tutto il team ELITE per le numerose occasioni di confronto e siamo orgogliosi di questo importante traguardo, sancito dal conseguimento del certificato ELITE».

Fondato nel 1979 a Sandrigo, dove tuttora ha il quartier generale, oggi il Gruppo Benincà è una realtà di riferimento a livello mondiale nella produzione di automatismi per cancelli, presente in oltre 100 paesi del mondo attraverso 12 società partecipate all’estero, con un fatturato consolidato che nel 2021 ha superato i 45 milioni di euro.

Numeri che per il gruppo vicentino rappresentano soprattutto una solida base per ulteriori progetti di sviluppo: «Stiamo valutando alcune importanti acquisizioni, sia italiane sia all’estero – anticipa Luigi Benincà – e anche in questa fase il percorso compiuto con ELITE si sta dimostrando di grande utilità. Inoltre voglio sottolineare che il rapporto di collaborazione e supporto da parte di ELITE è destinato a continuare anche in futuro, ad esempio per corsi di formazione rivolti ai nostri futuri collaboratori».