Granzon Antonio e Figli: cava Campolongo in Val Liona

Abbiamo appreso dai media

che l’amministrazione comunale di Val Liona (VI), guidata dal Sindaco Fipponi, ha preso una posizione ufficiale sulla questione della Cava Campolongo.

Complice molto probabilmente la scadenza elettorale, il primo cittadino e con lui il vicesindaco, hanno usato dei toni tanto perentori quanto demagogici, ma soprattutto molto poco credibili, alla resa dei conti, se ci si limita a valutare ciò che veramente è successo nel corso di questi ultimi anni.

Chi scrive e firma il presente comunicato

non si occupa di politica attiva e desidera informare la cittadinanza restando ai meri fatti.

Come stabilito e prescritto dalla Regione Veneto, avrebbe fortemente voluto il raggiungimento di un accordo tra Impresa e Comune per il bene pubblico della Comunità di Val Liona e in tale senso si è impegnato per anni, accogliendo tutte le istanze provenienti dal Comune e pagando sempre di tasca propria.

Ma ogni tentativo di collaborazione è risultato vano poiché l’Amministrazione uscente ha vieppiù «alzato l’asticella», manifestando, con il passare dei mesi, una serie di pretese di impossibile attuazione e quindi a ben vedere rivolte non già a raggiungere l’accordo più conveniente per tutte le parti e in primis per la Comunità.

Ma a impedire alla ditta l’esecuzione dei lavori di ripristino già autorizzati, nonché respingendo costantemente e sistematicamente ogni e qualsiasi iniziativa della ditta stessa, comunque e sempre rispettosa delle prescrizioni

regionali.

Non si temono smentite nell’affermare ciò, perché tutto è agli atti.

Con specifico riferimento alle possibili ripercussioni sulla viabilità comunale conseguenti alla riattivazione della cava (si noti: allo scopo di rendere migliore il paesaggio, bene di tutti), il Comune ha ostacolato ogni tentativo di pervenire alla sottoscrizione di un accordo, pur avendo la nostra Ditta già ottenuto, nel corso della fase istruttoria, il parere favorevole dalla Regione Veneto quanto al transito dei mezzi pesanti lungo la viabilità locale. Si trattava, dunque, solo di dare attuazione a una decisione già assunta e tanto avrebbe dovuto fare il Comune.

E a tale scopo,

nel corso delle trattative con il Comune, l’azienda Granzon aveva individuato, trasmettendoli con nota del 25 novembre 2020, il percorso e le modalità più idonee per i viaggi dei mezzi pesanti da e per la cava.

Indicando, in particolare, il percorso circolare che i veicoli dovrebbero seguire, nonché impegnandosi a rispettare un senso unico di marcia per il trasporto, così da evitare ogni possibile incrocio fra mezzi e possibili conseguenze.

Il tutto ribadendo quanto già contenuto nella delibera regionale e cioé che il transito dei mezzi sarebbe stato diminuito dai 120 passaggi al giorno del precedente concessionario ai 12 passaggi al giorno richiesti della scrivente ditta, con una riduzione del 90% (!) dei passaggi.

E’ dunque quantomeno «bizzarro» che,

dopo non avere mai osato mettere in discussione la delibera regionale, il vicesindaco Cellina affermi che le strade ed i ponti di Val Liona non siano adatti a sopportare “questo sforzo” (12 viaggi al giorno), specie pensando che, nei pressi della cava, sono state eseguite ed autorizzate diverse migliorie fondiarie, per le quali i passaggi dei camion per l’apporto di terreno hanno superato e non di poco i 12 viaggi al giorno richiesti dalla Granzon.

Cosa si dovrebbe pensare al riguardo?

Il protratto sottrarsi del Comune al dialogo costruttivo proposto dalla Ditta ha provocato e continua a provocare ingenti danni alla Ditta stessa che è stata costretta, nel frattempo, a dare adempimento a tutte le prescrizioni contenute nella DGR 1267 del 28 agosto 2018 (sì: sono passati quasi quattro anni !).

Preme al riguardo ricordare,

a chi non ne fosse ancora a conoscenza, che il Comune di Val Liona ha incassato, come da convenzione stipulata e secondo quanto indicato nella delibera regionale, gli oneri di escavazione per del materiale che è ancora da estrarre, per un totale di euro 70.000,00 che l’amministrazione ha già utilizzato, facendosene un vanto, per la Comunità.

Ma siccome si tratta

di denaro che l’amministrazione uscente ha percepito sine titulo, la scrivente società, assistita dagli avv. prof. Ludovico Mazzarolli e avv. Francesco Mazzarolli del Foro di Padova, si è vista suo malgrado costretta a diffidare il Comune di Val Liona a provvedere alla immediata restituzione.

Sia dei ricordati oneri di escavazione già introitati a fronte di escavazioni che – con il suo atteggiamento di immotivato ostracismo – non ha mai consentito di effettuare, sia delle spese sostenute per dare ottemperanza alle prescrizioni regionali, nonché dei danni subìti e quantificati in euro 1.495.000,00.

Il tutto,

sembrando in conclusione il caso di ricordare che l’attività di coltivazione della cava è stata autorizzata dalla Regione Veneto per il ripristino ambientale del territorio (al fine, cioè, di rendere quest’ultimo più bello e più vivibile), considerato il paesaggio naturalistico ed il borgo storico presente.

GIUSEPPE E DANIELE GRANZON

per la «Granzon Antonio e Figli»

COMUNICATO STAMPA