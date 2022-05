Federmanager Vicenza al Festival Città Impresa 2022

FEDERMANAGER VICENZA AL FESTIVAL CITTA’ IMPRESA DI VICENZA 2022

Ci sarà anche Federmanager Vicenza tra i protagonisti del Festival Città Impresa, palcoscenico nel quale, in un periodo particolarmente complesso su scala globale, si dibatterà sulle questioni chiave dell’economia e della società, focalizzate sul mondo delle imprese top performer.

«Stiamo attraversando un periodo di grande volatilità – sottolinea il presidente Fabio Vivian – nel quale le tante variabili economiche stanno impattando sulla gestione aziendale. Gestire questa complessità è proprio il ruolo dei manager, che giorno dopo giorno affrontano le nuove problematiche, dal personale ai costi dell’energia e dalla logistica al commerciale, per adattarsi ai cambiamenti. È proprio in periodi come questo che le aziende comprendono il ruolo fondamentale dei manager e siamo felici di portare la nostra voce e la nostra esperienza al festival. Mai come oggi c’è bisogno di riflettere assieme e di agire compatti».

Federmanager Vicenza porterà il contributo di un’associazione che dal 1945 è a fianco dei manager – dirigenti, quadri e professionali, per rappresentarli e affrontare con loro le sfide sempre nuove del lavoro e dell’innovazione. L’organizzazione, che a Vicenza riunisce circa 1.200 manager, fornisce agli iscritti assistenza di carattere contrattuale, previdenziale, fiscale e legale, promuovendo anche corsi di formazione, iniziative culturali e di networking, rivolti sia ai manager occupati, che a quelli in pensione, inoccupati o che svolgono attività di tipo professionale.

Questo sempre con una particolare attenzione ai soci, ma anche al territorio, creando reti e sinergie con le diverse realtà economiche del Vicentino, a partire da aziende e associazioni di categoria.

In questo contesto sono nati l’accordo con Confindustria Vicenza, per supportare i manager a riposizionarsi sul mercato, ma anche le collaborazioni nel campo del temporary management, tramite la cooperativa Adhoc di cui Federmanager Vicenza è socia dal 2013 e CDi Manager, società di scopo di Federmanager. Questo grazie all’impegno del Gruppo Politiche Attive e Placement che tra i vari progetti sta promuovendo anche l’iniziativa di 4.manager “Rinascita Manageriale”, focalizzata sul reinserimento dei manager industriali, per supportare la ripresa e lo sviluppo delle imprese nei settori innovazione e digitalizzazione, sostenibilità, organizzazione del lavoro post- covid ed export.

Il lavoro di sostegno agli iscritti è portato avanti anche tramite altri gruppi nati all’interno dell’associazione:

Il Gruppo Donne “Minerva” che sta portando avanti – tra gli altri – il progetto “Oltre il genere: stili manageriali a confronto”, nato nel 2019. Una iniziativa volta ad esaminare ed evidenziare le differenze negli stili manageriali tra manager donne e uomini: differenze che possono costituire una ricchezza per le aziende e per la società.

Il Gruppo Formazione , dedicato ai manager del futuro con progetti in collaborazione con le scuole superiori (Giovani e Impresa) e le università (Vivi 3 giorni da Manager)

Il Gruppo Giovani con l’obiettivo di definire strategie , iniziative e favorire progetti per rispondere alle necessità e alle sfide dei Giovani manager.

Il Gruppo Pensionati con iniziative culturali e di confronto, anche al fine di alimentare e sviluppare la rete di contatti e favorire il passaggio generazionale valorizzando al massimo il bagaglio di competenze/esperienze dei dirigenti “senior” favorendone il passaggio alle nuove generazioni.

Durante il festival gli esponenti dell’associazione porteranno il proprio contributo su tematiche di grande attualità.

Fabio Vivian, presidente di Federmanager e ad di Fami spa, sarà infatti tra i protagonisti dell’evento inaugurale, che si svolgerà venerdì 6 maggio al Cuoa di Altavilla, sul tema dell’alleanza tra imprese e paese e sarà in particolare coinvolto nel panel su energia e materie prime, investimenti privati e Pnrr.

Franco Maitan, energy and sustainability consultant e componente del direttivo dell’associazione, sarà invece impegnato sul tema della riduzione degli sprechi e della sostenibilità, mentre Michele Landini, R&D manager SIME e componente del direttivo, si confronterà su Pmi e obbligo di disclosure non finanziaria.

Tra i relatori anche Elisabetta Mainetti, amministratore delegato Gruppo Girardini spa e vicepresidente di Federmanager Vicenza che porterà il proprio contributo sul tema del passaggio generazionale.

Vicenza, 27 aprile 2022